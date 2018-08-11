Політв’язні у РФ: Україна направила позов до ЄСПЛ

До Європейського суду з прав людини направлено міждержавну заяву України, яка стосується українських політв’язнів у Російській Федерації.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції – Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

– Сьогодні до Європейського суду з прав людини направлено міждержавну заяву України, яка стосується наших політичних в’язнів! Відтепер питання політичних в’язнів розглядатиметься в правовій площині Європейського суду, – написав він.

Ми тільки що подали нову міждержавну заяву до Європейського суду з прав людини щодо українських політв’язнів Кремля.В… Опубліковано Іваном Ліщиною П'ятниця, 10 серпня 2018 р.

Міністерство юстиції України планує найближчим часом подати черговий позов проти Росії до Європейського Суду з Прав людини стосовно українських політв’язнів. Його досі не подали, оскільки сподівались на врегулювання питання з політв’язнями дипломатичним шляхом.

До речі, Європейський суд з прав людини об’єднав чотири міждержавні заяви України проти Російської Федерації щодо Донбасу та Криму у дві великі справи.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини закликав Сенцова припинити голодування.

Фото: Ampack/Dreamstime.com