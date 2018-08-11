PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Творці фільму про Стуса дознімуть сцену суду/

Творці фільму про Стуса дознімуть сцену суду

Автори фільму про Василя Стуса вирішили повернути вилучену раніше зі сценарію сцену судового засідання, її дознімуть найближчим часом.

Про це йдеться в офіційній заяві знімальної групи.

– Розуміючи суспільну значущість теми, з огляду на кількість прохань з боку громадськості повернути сцену до фільму, ми за останню добу зібрали продюсерську групу, щоб розглянути можливість вшанувати суспільний запит за присутність в художній картині про поета епізоду суду за участі його адвоката. Ми визнаємо, що, видаляючи з останнього драфту сценарію серед іншого і цю сцену, ми не достатньо відповідально підійшли до аналізу її значущості для суспільства, – йдеться в заяві.

Читайте: Коли падають дерева: трейлер і дата прем’єри

Автори заявляють, що сцену суду над Стусом буде дознято найближчим часом.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Гройсман доручив керівникам Мінкультури і Держкіно зробити все можливе, щоб у фільмі про Василя Стуса історія була подана чесно, повно і без спотворень.

Фото: Скріншот із відео.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка