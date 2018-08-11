Творці фільму про Стуса дознімуть сцену суду

Автори фільму про Василя Стуса вирішили повернути вилучену раніше зі сценарію сцену судового засідання, її дознімуть найближчим часом.
Про це йдеться в офіційній заяві знімальної групи.
– Розуміючи суспільну значущість теми, з огляду на кількість прохань з боку громадськості повернути сцену до фільму, ми за останню добу зібрали продюсерську групу, щоб розглянути можливість вшанувати суспільний запит за присутність в художній картині про поета епізоду суду за участі його адвоката. Ми визнаємо, що, видаляючи з останнього драфту сценарію серед іншого і цю сцену, ми не достатньо відповідально підійшли до аналізу її значущості для суспільства, – йдеться в заяві.
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Автори заявляють, що сцену суду над Стусом буде дознято найближчим часом.
Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Гройсман доручив керівникам Мінкультури і Держкіно зробити все можливе, щоб у фільмі про Василя Стуса історія була подана чесно, повно і без спотворень.
Фото: Скріншот із відео.