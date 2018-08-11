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ЄС схвалив прийняття закону про Антикорупційний суд України

Ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд в Україні відповідає міжнародним зобов’язанням країни, інтересам її громадян і компаній та є позитивним зрушенням.

Відповідну заяву зробила речниця Європейської служби зовнішніх справ.

– Прийняття Україною закону з метою створення Вищого антикорупційного суду є позитивним кроком у відповідності з міжнародними зобов’язаннями і на користь українським громадянам та бізнесу, – йдеться у заяві.

Це знаменує собою значний крок у вирішальній боротьбі з корупцією в Україні, що є ключовим компонентом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, та виконання зобов’язань, взятих Києвом під час саміту Україна-ЄС 9 липня у Брюсселі.

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ЄС підкреслює необхідність того, щоб усі антикорупційні інституції були повністю незалежними та виконували свої завдання, не маючи неналежного впливу.

– Ми з нетерпінням очікуємо, що суд буде повністю функціонувати до кінця року, оскільки це намір влади. На сьогодні важливо те, що його підтримуватиме країна і її народ у боротьбі з корупцією. Європейський Союз готовий підтримати цей процес, – наголошується у заяві.

Нагадаємо, все, що потрібно знати про Антикорупційний суд.

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