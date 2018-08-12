Міжнародний день молоді: чого хочуть молоді українці

В Україні Міжнародний день молоді святкують мільйони людей віком від 18 до 44 років. Через те, що в державі є власне свято в червні, інтернаціональна дата не дуже популярна. Тим не менш, вона важлива. Факти ICTV з’ясовують, як виглядає типовий представник молодого покоління і які проблеми його турбують.

Міжнародний день молоді включає ширшу групу людей, ніж вітчизняне свято. В Україні молодими людьми прийнято вважати громадян до 35 років. ВООЗ “продовжує” цей вік до 44 років.

Історія свята

Дату встановила ООН з метою збору коштів для Фонду молоді. Міжнародний день молоді – це не тільки свято, а й спосіб привернути увагу суспільства до певної проблеми. Щорічно дату присвячують новій темі – боротьба зі СНІДом, зайнятість молоді, її роль в суспільстві та інші.

Ще одне завдання свята – нагадати про важливість ролі молодого покоління в світі. Адже воно становить основу працездатного населення Землі. І в той же час саме молодь найбільше страждає від нестачі робочих місць.

Проблеми молодих громадян у всьому світі схожі. Як і самі представники покоління. Однак у кожній країні є свої особливості. В Україні, наприклад, повноцінно реалізувати себе молодим людям, на їхню думку, найбільше заважають війна і корупція.

Портрет молодого українця

Головна риса нинішнього покоління молоді – технологічність. Люди буквально виросли з різними гаджетами у руках. Це потягнуло за собою і інтеграцію життя в онлайн-вимір. А через безперервний потік інформації нинішня молодь набагато швидше її сприймає.

Не дуже приємні риси, притаманні молоді не лише в Україні, а й у світі загалом – самотність та схильність до депресії. Остання викликана тривожними думками молодих людей про своє майбутнє.

Молоді українці відзначаються соціальною свідомістю. Їх турбує економічне питання і страшить корупція та війна. Сучасне молоде покоління не проявляє особливого інтересу до політики. А самим політикам не довіряє аж три четверті молодих людей в Україні.

Чого хоче українська молодь

Не дуже приємну статистику оприлюднили цього року в Київському міжнародному інституті соціології. Проведене ним дослідження свідчить, що більше половини з тих, хто має намір покинути Україну, – це молодь у віці від 18 до 29 років.

Працювати за двісті-триста доларів в Україні, де оренда житла та запас бензину на місяць обходиться у півтора-два рази дорожче, молодь України передбачувано не хоче.

Як би не тягнуло зрадою від наступного факту, але єдине процвітаюче місто в Україні сьогодні – це Київ. Найбільше вакансій перспективної роботи можна знайти саме у столиці. Але і життя тут коштує дорожче та конкуренція в рази вища, ніж в регіонах України.

Двадцятирічні хочуть достатку сьогодні, а не працювати 5-7 років на свою кар’єру. Молодь хоче поєднувати роботу та нові враження.

Як втримати молодь в Україні

Змінити ситуацію та стимулювати молодь та працююче населення працювати в Україні, пропонує Марія Богуслав. Учасниця проекту Нові лідери кілька років працювала у громадському секторі. А останні сім років займала посади в сферах працевлаштування та економічного розвитку. Була радником Міністра економіки.

Учасниця пропонує проект Соціальний ліфт, який охоплює людину ще зі шкільної парти. Освіту можна отримувати протягом усього життя, таким чином покращуючи свої знання і залишаючись конкурентоспроможним спеціалістом.

Соціальний ліфт передбачає створення Національного кадрового агентства для прозорого пошуку роботодавцями співробітників. Приділяється увага і профорієнтації людей будь-якого віку та співпраці компаній з університетами для прийому на роботу випускників.

Таким чином працевлаштування молоді завадить відтоку мізків та перспективних кадрів за кордон.

Майбутні 30-річні

Хоча ВООЗ і вважає молоддю людей до 45 років, як не крути, в цьому віці вони вже в більшості своїй реалізувались і не вимагають такої підтримки і уваги, як, наприклад 20-25-річні.

Науковці, що займаються вивченням нового покоління, дають нинішнім представникам молоді непогані прогнози у професійному житті. Молоде покоління є досить конкурентоспроможнім та здебільшого покладатиметься на себе, а не на членів команди.

Особливість нового покоління – розфокусованість.

Молодь швидше перемикається між кількома речами і не особливо страждає через відволікаючий фон. Це може бути корисним у роботі, що вимагає мультизадачності.

В той же час тенденції свідчать про сповільнення дорослішання. Вразливості молоді додає і технологічна залежність. Молоді люди більше ізольовані один від одного фізично.

І в той же час люди, які виросли в епоху терактів та світової фінансової кризи – вважаються відносно щасливими.

Згідно з дослідженням Всесвітньої Організації Охорони здоров’я, сучасне покоління молоді задоволене життям. А у світі знижуються показники вживання алкоголю і тютюну серед молоді.

Стереотип про молодь, що поступається своїми якостями старшим поколінням давно віджив своє. Нинішні 20-30-річні українці живуть спокійніше, а мислять глобальніше за своїх батьків.

Вони не бояться проміняти небажану але гарантовану кар’єру на роботу, яку вони можуть полишити за рік-два, але яка принесе їм задоволення та нові знання та вміння.

Можливо на це і варто звернути увагу роботодавцям та уряду, який поки що чи не єдине, що може запропонувати молоді гарантовано – це пенсію у досить туманному та віддаленому майбутньому.

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