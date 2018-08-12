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Літак з Сенцовим вилетів із Салехарда – Івлєва

Український режисер Олег Сенцов, незаконно ув’язнений у Росії з 2014 року, вилетів на літаку зі Салехарда.

Олег Сенцов, як повідомляє російська журналістка Вікторія Івлєва на своїй сторінці в Facebook, вилетів з російського Салехарда.

– Олег, здається, врятований! О 23.00 літак з ним вилетів з Салехарда. Сподіваюся, наступна зупинка – Київ. Усе!, – написала журналістка.

Читайте: Путін дав обіцянку Макрону щодо Сенцова

До слова, на сайті Білого дому розмістили петицію із закликом допомогти Сенцову.

Нагадаємо, Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.

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