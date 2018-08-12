PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ОБСЄ виявила на Донбасі нову техніку РФ/

ОБСЄ виявила на Донбасі нову техніку РФ

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі СММ ОБСЄ виявили десятки танків і артилерійських систем, розміщених за межами певних ділянок відведення.

Збройні формування РФ продовжують порушувати взяті на себе зобов’язання у рамках Мінських домовленостей щодо відведення озброєнь, повідомляє штаб ООС.

9 серпня безпілотник СММ ОБСЄ виявив одразу до 30 танків збройних формувань РФ, зосереджених у районі селищ Лобачеве, Бугаївка та безпосередньо в місті Луганськ.

Також було виявлено 26 одиниць причіпної артилерії, реактивну систему залпового вогню і 4 установки зенітно-ракетних комплексів.

Читайте: На Донбасі затримали можливих соратників бойовиків – ООС

Крім того, безпілотник СММ ОБСЄ виявив одразу 4 нові комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва та спеціальний комплекс для постановки перешкод безпілотним літальним апаратам.

Представники СММ ОБСЄ повідомили, що збройні формування РФ усе частіше відмовляють їм у доступі на контрольовані ними території і об’єкти.

Раніше колона вантажівок РФ незаконно перетнула кордон з Україною на Донбасі. 

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

На Донбасі затримали можливих соратників бойовиків – ООС
Вантажівки РФ незаконно перетнули кордон України на Донбасі – ОБСЄ
На Донбасі знищено одного окупанта, четверо дістали поранень
Примусити до миру. Чому Росія “рятує” війною сусідів, які розвиваються
ООС
Ситуація на Донбасі: ворог б’є з мінометів, є втрати
Наступ РФ на Донбасі. В Україні оцінили загрози
Іловайський котел: ООН задокументувала факти тортур і вбивств
Донбас
Один загинув і трьох поранено. На Донбасі після бою зник військовий
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка