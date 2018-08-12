ОБСЄ виявила на Донбасі нову техніку РФ

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі СММ ОБСЄ виявили десятки танків і артилерійських систем, розміщених за межами певних ділянок відведення.

Збройні формування РФ продовжують порушувати взяті на себе зобов’язання у рамках Мінських домовленостей щодо відведення озброєнь, повідомляє штаб ООС.

9 серпня безпілотник СММ ОБСЄ виявив одразу до 30 танків збройних формувань РФ, зосереджених у районі селищ Лобачеве, Бугаївка та безпосередньо в місті Луганськ.

Також було виявлено 26 одиниць причіпної артилерії, реактивну систему залпового вогню і 4 установки зенітно-ракетних комплексів.

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Крім того, безпілотник СММ ОБСЄ виявив одразу 4 нові комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва та спеціальний комплекс для постановки перешкод безпілотним літальним апаратам.

Представники СММ ОБСЄ повідомили, що збройні формування РФ усе частіше відмовляють їм у доступі на контрольовані ними території і об’єкти.

Раніше колона вантажівок РФ незаконно перетнула кордон з Україною на Донбасі.

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