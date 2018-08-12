PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Росії спростували інформацію про вивезення Сенцова з колонії/

У Росії спростували інформацію про вивезення Сенцова з колонії

Управління Федеральної служби з виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу спростувало інформацію про те, що український режисер Олег Сенцов нібито був вивезений з колонії у Лабитнангі.

Про це повідомляє агенство ТАСС. 

– Інформація про те, що засуджений Сенцов О. Р. нібито залишив виправну колонію, не відповідає дійсності, – заявили в УФСВП.

Читайте: Сенцов виглядає гірше, ніж на фото. Все приховує роба – адвокат

Нагадаємо, раніше журналістка Нової газети Вікторія Івлєва повідомила, що Сенцов вилетів на літаку зі Салехарда.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Літак з Сенцовим вилетів із Салехарда – Івлєва
На сайті Білого дому розмістили петицію із закликом допомогти Сенцову
Сенцов виглядає гірше, ніж на фото. Все приховує роба – адвокат
Путін дав обіцянку Макрону щодо Сенцова
Олег Сенцов
Надати медичну допомогу Сенцову та звільнити політв’язнів – ЄС висунув вимоги РФ
Олег Сенцов
Сенцов на межі життя та смерті. Клімкін закликає світ змусити РФ його звільнити
Олег Сенцов
Помилування Сенцова: адвокат розповів, скільки доведеться чекати
Активний, ходить – свіжі фото Сенцова з колонії
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка