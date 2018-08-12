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У колонії так жартують! Денісова про хибну інформацію щодо Сенцова

Поширювати неправдиву інформацію щодо Олега Сенцова можуть безпосередньо працівники колонії Білий ведмідь у Лабитнангі, де перебуває український політв’язень.

Про це Громадському повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– Важко коментувати це… Сподіваємося кожного разу, що буде підтверджена інформація (про звільнення Олега Сенцова, — Ред.), але у Лабитнангі (у колонії, — Ред.) так шуткують із журналістами та громадянами, які думають, що налагодили контакт з працівниками у колонії, — каже Денісова.

Вона також нагадала, що у п’ятницю, 9 серпня, у Сенцова була медична комісія, і після обстеження, за неофіційними даними (Денісова наголошує, що документів, що підтверджують цю інформацію наразі немає), є два висновки: по-перше, те, що Сенцов для 90 днів голодування “почувається нормально”, а по-друге, що його можна перевозити.

– Вчора говорили з Москальковою, вона каже, що у нього все в порядку, нічого нового, її риторика не змінилася, — додала омбудсмен.

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Нагадаємо, що сьогодні вночі з’явилася інформація, що Сенцов вилетів на літаку зі Салехарда. Проте пізніше у Росії це повідомлення спростували.

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