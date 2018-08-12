Україна розглядає силовий сценарій розблокування Азовського моря – Тука

Керівництво України вивчає силовий сценарій розблокування ситуації в Азовському морі.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

– Ситуація дуже складна, але я не можу сказати, що ми його втратили. Я не готовий оприлюднити певні сценарії, які ми зараз вивчаємо, у тому числі застосування сили щодо розблокування. Питання дуже складне. І я просто не хотів би зараз, не маючи певного рішення, розповідати про майбутні дії, – заявив він в інтерв’ю Апострофу.

За його словами, Росія відверто зловживає своїм правом (затримуючи судна в Азовському морі, – Ред.).

До речі, це стосується і нашого внутрішнього законодавства, щодо громадян. Наприклад, коли активісти починають ламати двері, заходячи десь кудись і розповідаючи: “А ми маємо право!”, то це зловживання правом. Є певні сценарії, яким чином можна поліпшити ситуацію. Звичайно, не самостійно, а за допомогою наших союзників і партнерів. Такі можливості є, – підкреслив чиновник.

Разом з тим він додав, що не бачить реального шляху, яким чином Україна своїми силами можемо впоратися з цією ситуацією.

– Тому що чисто військового шляху я не бачу. Дипломатичний? Згідно з існуючими нормами, дійсно і українські, і російські силові структури мають право зупиняти і оглядати кораблі. Обмежень не існує. Мова йде не про порушення права, а про зловживання правом. Це абсолютно різні речі. Миттєвого рішення не існує, але треба у цьому напрямку працювати. І ми будемо працювати, – резюмував Тука.

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До речі, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як плацдарм для експансії.