Війна на Донбасі: ворог накрив ракетним вогнем, є поранений

За минулу добу бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях ВСУ. В результаті один український військовий був поранений.

Про це повідомляє прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

– Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанковими керованими ракетами, – йдеться у повідомленні.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Новоолександрівки, Світлодарська, Новгородського, Новотроїцького, Красногорівки, Новомихайлівки, Богданівки, Гранітного, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм наші позиції біля Лебединського, із ствольної артилерії калібром 122 мм – захисників Гнутового та Кримського.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове. Обидва рази застосовувалися міномети калібром 120 та 82 мм. Втрат немає.

За даними розвідки одного окупанта знищено, двоє дістали поранення.

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Нагадаємо, що безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував колони вантажівок, які вночі перетинали кордон Росії з Україною в районі, де немає контрольно-пропускних пунктів.