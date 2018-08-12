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Знімав позиції ЗСУ: на Донбасі затримали російського туриста

Українські військові затримали на Донбасі росіянина, який знімав позиції ЗСУ на свій мобільний телефон.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

– Затриманим виявився громадянин Росії. За його словами, він прибув подорожувати по Україні. Військовослужбовців зацікавив той факт, що “турист” прибув з далекого Сургута, а серед історичних і культурних пам’яток в Україні його цікавили тільки позиції підрозділів Збройних Сил України, які він знімав і ретельно зберігав у себе на мобільному телефоні, – зазначено у повідомленні.

Також у штабі ООС додали, що “зараз його культурні “смаки” вивчають експерти відповідних органів, які спеціалізуються на вивченні саме таких неординарних особистостей”.

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Знімав позиції ЗСУ: на Донбасі затримали російського туриста / 2 фотографии

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До речі, раніше у ОБСЄ повідомили, що вантажівки РФ незаконно перетнули кордон України на Донбасі.

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