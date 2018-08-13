32 за долар! Аналітик прогнозує падіння гривні

Кінцевою метою Національного банку є рух курсу національної валюти на рівень 30-32 гривень за долар, впевнений аналітик Ерік Найман.
Керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times, фінансист Ерік Найман вважає, що кінцевою метою НБУ є рух курсу національної валюти на рівень 30-32 гривень за долар.
За його словами, восени Нацбанк може підняти розмір своєї облікової ставки з нинішніх 17,5% відразу до 20-22% річних.
– Підвищення ставки стане відповіддю на очікувану емісію, яка вже сталася.
Зараз проблему розгрібає Національний банк, відчуваючи девальваційний тиск на гривню.
Йому вже потрібно вивести гривню на рівень 30 грн./дол, хоча це й розкручує інфляцію, – зазначив він.
При цьому Найман допускає ще більшу девальвацію гривні.
– Рух курсу в район 30-32 грн./дол вже почався. І в таких умовах Україна вступає в осінь, коли потрібно газ купувати, – зауважив експерт.
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При цьому аналітик нагадав про неофіційною інформацією про очікуваний випуск доларових єврооблігацій під НАК Нафтогаз. Папери може розміщувати або сама держкорпорація, або її головний обслуговуючий банк – державний Укргазбанк.
– Швидше за все розміщення 5-річних паперів відбудеться десь під 9% річних. Поряд із суверенними облігаціями, які розміщувалися під 8,5% річних, – зазначив Найман.
До слова, Мінекономрозвитку та Мінфін очікують, що у 2019 році середня вартість долара складе 30,5 гривень.
Фото, відео: Pixabay, HUGS.FUND