35-градусна спека, дощі повернуться: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

Протягом тижня в Україні очікується переважно суха та спекотна погода. Лише на захід та північ із середи повернуться дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 14 серпня, практично на всій території України сухо.

Температура очікується від 32 до 33 градусів вище нуля.

У Києві на Маковія без опадів, вночі 16-18, а вдень 30-32 градуси.

У середу, 15 серпня, дощі з грозами повернуться на захід та північ.

При цьому у західних областях похолодає до +26, на півночі, у центрі та на сході очікується +33, а у південних регіонах спека посилиться до 34 градусів.

У столиці дощ, вночі 16-18, вдень 30-32 вище нуля.

На четвер, 16 серпня, синоптики прогнозують дощі на південному заході та деяких північних областях. Тут денна температура становитиме +28.

У південних областях та на сході до +35, у центрі – від 30 до 33 градусів.

У Києві переважно без опадів, вночі 18-20, вдень 26-28 градусів тепла.

У п’ятницю, 17 серпня, опади очікуються лише на південному заході. У цих регіонах та на півночі температура залишиться незмінною.

У центрі +30, а на півдні та сході – до +35.

Сухо буде у столиці, вночі 15-17, вдень 26-28 градусів.

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Нагадаємо, синоптики обіцяли погоду в серпні, як у тропіках.