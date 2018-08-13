50 тис. українців позбавлять субсидій

Міністерство соціальної політики запустило електронний реєстр субсідіантів, який дозволить виявити недобросовісних одержувачів субсидій. У системі вже 50 тисяч українців.

Міністерство соціальної політики на основі даних Держфіскальної служби та управлінь соціального захисту запустили електронний реєстр субсідіантів, який дозволить виявити недобросовісних одержувачів субсидій, заявив ZIK експерт із питань ЖКГ Андрій Никончук.

– Поступово позбавляємося хаосу в сфері субсидій, і цей процес стає ще більш динамічним. Зокрема, вже з січня 2019 відбудеться монетизація пільг, а поки є можливість перевіряти людей через електронний реєстр. З 6,5 мільйона субсідіантів – 920 тисяч тих, хто подавав нульові декларації, та 50 тисяч, які робили дорогі покупки. Ці люди мали можливість оплачувати житлово-комунальні послуги і не отримувати субсидії, – зазначив експерт.

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За його словами, громадян, за якими спостерігалися дорогі покупки, субсидій позбавлять, а для тих, хто субсидій потребує – введуть монетизацію.

– Створення реєстру субсідіантів стало підготовкою до впровадження монетизації на рівні фізичних осіб споживачів. Саме машини здійснюють математичні операції за перевірками, – додав Никончук.

Нагадаємо, монетизація субсидій розпочнеться з 1 січня 2019 року та буде проведена в три етапи.

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