ФСБ заявляє про затримання в Криму українки зі зброєю

Російські спецслужби заявили про затримання на кордоні з окупованих Кримом громадянки України, яка нібито заховала під сидінням свого авто пістолет.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеве управління ФСБ.

– Після перевірки документів на право перетину державного кордону РФ власниця іномарки Ford надала свій транспорт для огляду, в ході якого під водійським сидінням прикордонники виявили пістолет невідомої моделі, магазин і вісім патронів до нього калібром 9 мм, – йдеться у повідомленні.

Окупанти стверджують, що це сталося на пункті пропуску Армянськ при проходженні прикордонного контролю.

При цьому в ФСБ відзначають, що наявність зброї в автомобілі жінка пояснила тим, що пістолет належить її батькові, який він возив з собою для самооборони.

Реакції з боку Держприкордонслужби України або МВС поки немає.

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Нагадаємо, 4 травня в акваторії Чорного моря російські окупанти затримали українське риболовецьке судно ЯМК-0041. Екіпаж із 5 українців доставили в анексований Крим.