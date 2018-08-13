Губернатор Одеської області запропонував план боротьби з “екологічної мафією” в портах

Корупцію в морських портах України можна викорінити буквально за кілька тижнів, якщо Кабінет міністрів прийме ряд невідкладних заходів.

Про це заявив глава Одеської ОДА Максим Степанов, який розробив і направив свої пропозиції міністру екології та природних ресурсів Остапа Семерака.

– Щоб назавжди забути про “екохабарників” і корупцію в портах, вистачить кількох тижнів. Для цього не потрібно чекати дива – достатньо досить простих кроків. Сподіваюся на підтримку – і особисто міністра, і Кабміну в цілому, – підкреслив Максим Степанов.

У своєму листі глава Одеської ОДА пропонує розробити прозорий механізм, на підставі якого Держекоінспекція буде перебувати в акваторіях морських портів і взаємодіяти з їх адміністраціями. На його думку, ці норми повинні ґрунтуватися на міжнародних стандартах.

Максим Степанов запропонував залучати незалежні акредитовані лабораторії до проведення всіх екологічних досліджень на судах. При цьому, самі представники бізнесу зможуть вибирати лабораторії з переліку акредитованих установ на свій розсуд.

Також глава Одеської ОДА впевнений в необхідності заборонити інспекторам вимагати від судновласників виплату компенсацій негайно і готівкою. Україна повинна визнати гарантії покриття екологічних порушень міжнародними клубами взаємного страхування P&I Clubs.

У листі Степанов наполягає на необхідності ліквідації Державної екологічної інспекції північно-західного регіону Чорного моря. Він пропонує передати її функції Державної екологічної інспекції в Одеській області.

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Нагадаємо, після численних скарг від бізнесменів, портовиків і судновласників на неправомірні і корупційні дії Держекоінспекції Чорного моря в портах Одеської області, Максим Степанов звернувся до прем’єр-міністра Володимиру Гройсману з проханням перевірити дії інспекторів і ліквідувати цю структуру.