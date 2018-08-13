Місія МВФ їде в Україну – дата

Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ восени – в період із 6 по 19 вересня.

Про це йдеться у прес-релізі постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана.

– За зверненням української влади, місія МВФ відвідає Київ у період із 6 по 19 вересня 2018 року для обговорення останніх на часі економічних подій та економічної політики.

Місія також обговорить наступні кроки, включаючи фінансову допомогу від МВФ на підтримку політики, спрямованої на збереження макроекономічної стабільності та забезпечення поступу економіки у напрямі стійкого та інклюзивного зростання, — йдеться у заяві.

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