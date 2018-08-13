Насірова зобов’язали ще 2 місяці носити електронний браслет

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід екс-главі ДФС Роману Насірову.
Суд зобов’язав Насірова ще 2 місяці носити електронний браслет, здати на зберігання закордонні паспорти, не залишати без дозволу Київську область, не спілкуватись з іншими фігурантами провадження та з’являтись за першим викликом суду чи правоохоронців, повідомляє Громадське.
Читайте: У Києві помер 37-річний суддя у справах Насірова і Мартиненка
Роман Насіров зобов’язаний носити електронний браслет та виконувати всі покладені на нього обов’язки до 11 жовтня.
Таким чином суд задовільнив прохання прокуратури.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві правоохоронці перевіряли інформацію щодо замінування Шевченківського райсуду, де сьогодні розглядали справу екс-глави ДФС Романа Насірова.
Фото: УНІАН.