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Насірова зобов’язали ще 2 місяці носити електронний браслет

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід екс-главі ДФС Роману Насірову.

Суд зобов’язав Насірова ще 2 місяці носити електронний браслет, здати на зберігання закордонні паспорти, не залишати без дозволу Київську область, не спілкуватись з іншими фігурантами провадження та з’являтись за першим викликом суду чи правоохоронців, повідомляє Громадське.

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Роман Насіров зобов’язаний носити електронний браслет та виконувати всі покладені на нього обов’язки до 11 жовтня.

Таким чином суд задовільнив прохання прокуратури.

Раніше Факти ICTV писали, що  у Києві правоохоронці перевіряли інформацію щодо замінування Шевченківського райсуду, де сьогодні розглядали справу екс-глави ДФС Романа Насірова.

Фото: УНІАН.

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