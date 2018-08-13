Нові правила вступу на магістратуру для юристів

Міністерство освіти і науки України змінило умови вступу до магістратури на Право і Міжнародне право.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

– Вперше місця в магістратуру юридичних спеціальностей були надані не в конкретні вузи, а “підуть” за кращими абітурієнтами в обрані ними університети, – наголошується в повідомленні відомства.

Більше двох тис. вступників до магістратури на Право і Міжнародне право, 13 серпня, отримали рекомендацію до зарахування на бюджет, розподілені згідно широкому конкурсу.

Серед них, рекомендації отримали 1 тис. 979 вступників до магістратури на Право і 69 – Міжнародне право.

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Їх списки будуть оприлюднені приймальними комісіями вищих навчальних закладів.

Ці абітурієнти повинні виконати вимоги для зарахування і подати документи в університет до 18.00 18 серпня. Саме зарахування триватиме до 18.00 20 серпня.

Нагадаємо нові правила зарахування до першого класу.

Фото: Vasyl Dolmatov / Dreamstime