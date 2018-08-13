Новинський: Опоблок ще не визначився з кандидатом на пост президента

Продовжуючи розмову про висунення єдиного кандидата від Опозиційного блоку, Вадим Новинський зазначив, що в партії і суспільстві вистачає гідних людей: Борис Колесніков, Юрій Бойко та Олександр Вілкул. Однак рішення поки немає.

Про це Новинський заявив в своєму інтерв’ю виданню Апостроф.

Відповідаючи на питання видання про його власні президентські амбіції, політик відповів, що виключає їх, однак українську мову вчить.

– Ще ми чули заяви Вадима Рабіновича про готовність до діалогу. Заявляють про це й інші партії від імені людей, які виступають за мир. Коротше кажучи, це не інтерес одного південного сходу. Всі розсудливі люди хочуть миру і стабільного розвитку для нашої країни. Ми до діалогу йдемо, і в разі, якщо він матиме успіх, можливо, з’явиться єдиний кандидат.

Новинський також вважає, що праймеріз для Опоблока – це нормальна демократична процедура, але не очевидний його механізм.

Коментуючи позицію так званих “газовиків”, згідно з якою єдиним кандидатом повинен стати тільки Юрій Бойко, про що неодноразово повідомляв телеканал Інтер, політик зауважив, що якщо хтось скаже, що вибір вже зроблено, це неправда. А озвучувати свої позиції мають право всі.

Також Новинський відповів на питання про очолюваний ним новий політичний проект Партія миру.

– У політичному слензі є вираз “партія війни”, як характеризують ті сили, які вимагають продовження війни, збереження, а то і посилення напруженості в країні. А 70% і навіть більше українців хочуть миру. І всі вони – партія миру. До неї і я належу. Нам потрібно склеювати країну, не ділити її далі на своїх і чужих, на українсько- та російськомовних, на друзів і ворогів. Ми всі – громадяни і патріоти України, ми всі любимо нашу країну і нам потрібно домовитися про те, яка нам потрібна країна, щоб в ній кожен міг комфортно жити, працювати, будувати майбутнє своє і своєї родини.

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Лідер Партії миру також висловив упевненість, що ця мета досяжна.

– Подивіться на сотні тисяч людей, які вийшли на Хресну ходу, незважаючи на численні перешкоди, створювані владою. Це була не просто демонстрація підтримки православних цінностей в Україні. Це була демонстрація рішучості громадян нашої країни повернути мир і стабільність. І саме ця рішучість дозволяє мені бути впевненим – найкращий час для нашої країни вже не так і далеко.

Раніше в місті Аланія в Туреччині відбулася зустріч народного депутата, лідера Партії миру Вадима Новинського з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.