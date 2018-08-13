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Погода в Україні на сьогодні, 13 серпня (КАРТА)

Сьогодні на всій території України очікується суха та спекотна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, найвища температура – до +33 – буде у південних областях.

На сході та у центрі – в межах +30.

У західних областях очікується 29 градусів тепла, на півночі – в середньому +28.

У Києві сьогодні сухо, протягом дня 26-28 вище нуля.

Читайте: Через спеку Європу накрила овочева криза

Нагадаємо, синоптики обіцяли погоду в серпні, як у тропіках.

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