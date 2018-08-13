Розкопки на Поштовій площі перенесли на 2019 рік

Розкопки на Поштовій площі у Києві продовжаться після альтернативного зміцнення паль не раніше 2019 року.

Про це заявили в Київській міській державній адміністрації (КМДА), пише Інтерфакс-Україна.

– Місто і ми, як управління охорони культурної спадщини, переживаємо за те, що з тими артефактами, що з ними буде. І якщо ми будемо і далі затягувати і нічого не робити, то ми можемо втратити не тільки те, що вже розкопано і лежить під відкритим небом кілька років, а і те, що знаходиться в землі, те, що недопрацьовано, те, що потрібно рятувати, – сказав заступник директора департаменту культури – начальник управління збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк.

За його словами, на даний момент збираються пропозиції, яким чином далі проводити дослідження і розкопки на цій території.

– Ця ситуація, яка трапилася (підтоплення об’єкта – Ред.), і в зв’язку з тим, що будівельні та земельні роботи не проводяться нижче позначки 105, яка є сьогодні під плитою, не несе ніякої загрози тим конструкцій, які вже побудовані, – повідомив директор КП Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва Максим Калінін.

Він зазначив, що для того, щоб проводити розкопки до позначки 96 необхідно провести альтернативний варіант зміцнення паль.

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Калінін додав, що проект такого зміцнення буде розроблений до кінця поточного року.

– Я підтримую колегу, що необхідно якомога швидше продовжити археологічні дослідження після того, як палі будуть укріплені альтернативним проектом, – підкреслив він.

Никоряк також підтвердив, що до зміцнення паль розкопки на об’єкті проводитися не будуть.

– Як сказав колега, небезпечно заглиблюватися нижче, поки не буде альтернативного зміцнення цієї площі. Після зміцнення, туди зайдуть археологи, – сказав він.

Що стосується прориву водопроводу і підтоплення, то, за словами Калініна на даний момент проблема локалізована і проводяться роботи по перевірці дренажної системи.

Нагадаємо, на Поштовій площі в ніч на 9 серпня почало затоплювати розкопки.

Фото: Віталій Носач, Styler.rbc.ua.