Шкільний ярмарок на Хрещатику: дата і час

На Хрещатику у Києві у суботу та неділю, 18 та 19 серпня, відбудеться загальноміський шкільний ярмарок, де можна не тільки придбати товари до школи, а й розважитися.

Шкільний ярмарок працюватиме у межах нижнього тротуару вулиці Хрещатик, повідомляє КМДА.

Час роботи у суботу, 18 серпня, – з 09.00 до 18.00, у неділю, 19 серпня, – з 09.00 до 21.00.

На ярмарку можна придбати дитячий одяг, шкільну форму, ортопедичне взуття, трикотаж, канцелярське приладдя та багато інших супутніх товарів.

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На маленьких відвідувачів ярмарку також чекає активна розважальна програма з конкурсами, майстер-класами та виступами танцювальних колективів.

Фото: КМДА