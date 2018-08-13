Тарифи та відсутність інвестицій на УЗ обійшлися бізнесу у 19 млрд грн

Невиконання плану капітальних інвестицій і безпідставне підвищення залізничних тарифів і вартості використання вагонів Укрзалізниці коштувало українській промисловості тільки за період з листопада 2017 року по липень 2018 року майже 19 млрд грн додатково.

Про це йдеться в листі керівників профільних промислових асоціацій, направленому прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, першому віце-прем’єру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, віце-прем’єру Володимиру Кистіону, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і главі Укрзалізниці Євгену Кравцову, копія якого є в розпорядженні МінПрому.

Промисловці відзначають, що за останній рік бізнес вже відчув негативні наслідки підвищення вартості вантажних залізничних перевезень. Так, з 31 жовтня тарифи на перевезення були підвищені на 15%, що збільшило витрати вантажовідправників на 6,5 млрд грн на рік.

А з 19 лютого була змінена процедура визначення плати за використання власних вагонів Укрзалізниці, що призвело до різкого зростання цін і збільшення витрат бізнесу ще на 6,5 млрд грн на рік. Тобто за останні 8 місяців загальні витрати вантажовідправників зросли на 30-35%.

– Але, як виявилося, для державного монополіста цього було мало, і з 28 липня 2018 року вводяться в дію нові ставки плати за використання власних вагонів перевізника ПАТ “Укрзалізниця” та плати за користування вагонами перевізника за межами України, за рахунок чого вантажовідправників чекають непередбачені додаткові витрати в розмірі майже 1,3 млрд грн на рік, – йдеться в листі.

Представники асоціацій назвали оприлюднення Мінінфраструктури проекту наказу Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів прикладом зневажливого ставлення до вітчизняних вантажовідправників.

– Якщо зазначений наказ набере чинності, то протягом 2018 року, з урахуванням збільшення вартості користування власними вагонами ПАТ Укрзалізниця? та запропонованого проектом Наказу дворазового збільшення вартості перевезень порожніх вагонів, загальний тариф на перевезення у вагонах державного монополіста для 1-го тарифного класу зросте більш ніж на 25%, а вартість перевезення у власних вагонах 1-го тарифного класу на 18-22%. В цілому запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників у грошовому вимірі на 5 млрд грн на рік, що знову додатковим тягарем ляже на плечі провідних українських товаровиробників, – підкреслюється в документі.

Водночас в асоціації зазначили, що незважаючи на підвищення залізничних тарифів і плати за користування вагонами Укрзалізниці дефіцит локомотивів за різними оцінками становить від 130 до 150 одиниць, що набагато гірше показників 2017 року.

Терміни доставки вантажів збільшені в середньому з 7,8 до 8,9 доби, а за деякими напрямками (особливо на Львівській залізниці) “запізнення” збільшуються на 3-4 доби. На думку представників вітчизняної промисловості, інвестиційна діяльність “Укрзалізниці” залишає бажати кращого.

Так, за 5 місяців 2018 року освоєно лише 39,6% запланованих на цей період інвестицій (план – 11,2 млрд грн, факт – 4,4 млрд грн).

– Ми вважаємо, що пропозиція ПАТ “Укрзалізниця” щодо уніфікації тарифів на перевезення різних видів вантажів є нічим іншим, як черговим прихованим підвищенням вартості перевезень. Вищевказане підвищення повністю ляже на вітчизняних виробників – користувачів залізничними послугами, насамперед а підприємства аграрної, гірничо-металургійної та вугільної галузі, що особливо критично в умовах дефіциту власних енергетичних ресурсів в Україні. Наприклад, вартість перевезення енергетичного вугілля зросте на понад 600 млн грн без ПДВ. Відзначаємо, що в умовах ринку є неприпустимим одномоментне підвищення тарифів удвічі! Це відкрите зловживання монопольним становищем, чим і користується ПАТ Укрзалізниця, – йдеться в листі.

Представники промисловості звернулися до прем’єр-міністра з проханням підтримати позицію позицію провідних вітчизняних галузей промисловості щодо введення мораторію на підвищення вартості залізничних перевезень до моменту створення державного регулятора (НКРТ), а також необхідність затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на залізничні перевезення.

До того ж керівники промислових асоціацій просять Гройсмана дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури й Укрзалізниці щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів.

Нагадаємо, Укрзалізниця запровадить єдиний квиток.