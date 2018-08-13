Україна направила в ЄСПЛ новий позов із прізвищами росіян

В новому позові України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти РФ є конкретні прізвища росіян, які причетні до незаконних утримань українців на території Росії та в окупованому Криму.

Про це міністр юстиції Павло Петренко повідомив у Twitter.

– Вперше українським урядом подається юридичний документ проти РФ, який описує масові порушення прав українців на території країни-агресора. Також у документі вказані конкретні прізвища причетних до цього посадовців, – написав він.

При цьому наразі публічно в Мін’юсті цих прізвищ не назвали.

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Також Петренко зауважив, що “з надходженням нової інформації по кожному українцю, який незаконно потрапив до рук російської правоохоронної системи” міждержавна заява Мін’юсту до ЄСПЛ може бути доповнена.

За його словами, це дає аргументи для міжнародних партнерів щодо введення додаткових персональних санкцій проти керівництва Росії.