Українка потрапила у топ-10 найкращих молодих фотографів 2018

23-річна львів’янка Іринка Громоцька увійшла в десятку списку компанії Adobe Висхідні зірки фотографії 2018.

Про це йдеться у блозі Adobe.

– Після пошуку фотографів, що охоплюють різні стилі фотографії, теми і цілі, ми зупинилися на цій різноманітної добірці авторів з усього світу. Ця група молодих фотографів, починаючи від школярки з Індонезії і закінчуючи екологом з Лос-Анджелеса, заслуговує вашої уваги, — йдеться в повідомленні.

У компанії вибрали по одному фото кожного з фотографів, щоб представити їх підхід до творчості у своєму шортлисті.

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Іринка Громоцька — фотограф-самоучка. Роботу, якої Adobe представив у своєму блозі, дівчина зробила в китайській провінції Юньнань, коли їй було 20 років. Тоді Іринка тільки вчилася фотографувати на свою нову DSLR-камеру за допомогою настанов на YouTube. Також дівчина часто зверталася за порадами до знайомих фотожурналістів.

Громоцька воліє робити вуличну фотографію ніж формальний портретний живопис. Таким чином вона може показати жінок і дітей у невимушеній обстановці. Проекти молодої українки присвячені правам жінок, і вона сподівається використати свою роботу, щоб показати, як живуть жінки по всьому світу, їх повсякденну боротьбу за рівність і щасливі моменти.

До слова, Фокус опублікував щорічний рейтинг найбагатших українців. За рік їх сукупний капітал зріс майже на $2 млрд.

Фото: dreamstime.