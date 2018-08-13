PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / В Україні невідомі незаконно виловлювали дельфінів/

В Україні невідомі незаконно виловлювали дельфінів

Біля селища Лазурне (Херсонська область) невідоме судно незаконно виловлювало дельфінів.

Про це повідомив користувач Facebook Олексій Шульга.

– Між пансіонатом Чайка і островом Джарилгач була зафіксована спроба незаконного вилову дельфінів афалін. Сьогодні вранці судно пішло і одна з останніх сімей дельфінів зникла, – розповів очевидець.

Читайте: В Австралії 150 чорних дельфінів викинулися на берег

image image image image image
В Україні невідомі незаконно виловлювали дельфінів / 5 фотографий

Нагадаємо, бойові дельфіни, що належали військово-морським силам України, після анексії півострова загинули, відмовляючись виконувати накази окупантів.

Фото: Facebook.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка