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Є плани “до Дніпра”. РФ стягнула в Азовське море бойові кораблі та катери

За останній рік РФ посилила свою присутність в Азовському морі, завівши туди близько 60 бойових кораблів і катерів. Крім того, там розташовані збройні російські кораблі.

Азовське море

Про це розповів генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, передає Обозреватель.

За словами військового, перекинуті з Каспійського в Азовське море ракетні катери оснащені крилатими ракетами Калібр – такими наносили удари по Сирії.

– Цими ракетами можуть за необхідності перекривати мало не всю Україну.

Бо дальність вони вже показали на 1500 км, а фактично це російський аналог американського Томагавк, тобто це може бути до 2500 км – і накривати всю Україну, – пояснив офіцер.
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Коментуючи небезпеку російської агресії в Азовському морі, Романенко розповів, що для Кремля це нові можливості з ведення бойових дій проти України з моря та суші.

– Вони побудували цей “руський мір”, “новоросію”, але їх націленість на південні та східні наші області… Взагалі, у них в Генштабі є плани “до Дніпра”, – заявив він.

Романенко впевнений, у Заходу є важелі для протидії подібним випадам Росії. Україна зверталася до Америки та ЄС із проханням ввести санкції проти чорноморських російських портів, адекватні тим діям і збиткам, які завдають росіяни Україні.

– Але поки в нас немає відповідних рішень з боку американців і ЄС, щодо того, що такі санкції будуть розроблені найближчим часом і реалізовані.

Триває робота над цим, а в цей час ми ще раз повертаємося до того, що Україна зазнає суттєвих втрат, – додав Романенко.

Раніше стало відомо, що керівництво України вивчає силовий сценарій розблокування ситуації в Азовському морі.

Фото: Dreamstime

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