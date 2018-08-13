Зброя незалежності: що покажуть на параді у Києві (ТЕСТ)

24 серпня на параді до Дня незалежності України покажуть найкращі одиниці військової техніки. Факти ICTV зробили тест, який продемонструє, наскільки добре ви розбираєтеся у спеціалізованому обладнанні.
Парад у Києві 2018 на День незалежності обіцяє здивувати різноманітною військовою технікою.
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Ми склали тест, який покаже, чи знаєте ви, з чим наші солдати захищають країну від ворога.
Розглянемо детальніше військову техніку з тесту.
ОТРК Сапсан
Проект оперативно-тактичного ракетного комплексу, що створювався спільними зусиллями ДКБ Південне і Південмашу.
Сапсан покажуть на 27-ту річницю Незалежності України.
Більшість даних по комплексу засекречені, тому всі цифри мають оціночний характер.
Сапсан призначений для ураження одиночних і групових стаціонарних цілей на дальностях від 80 до 290 км. Вага бойового блоку одноступінчастої балістичної ракети складе 480 кг.
Розрахункова площа ураження – більше 10 000 кв. метрів. Вага ракети з пусковим контейнером завдовжки 7,2 метра становить 3,5 тонн.
САУ Богдана
Це 155-міліметрова самохідна гаубиця. Вона має унікальний калібр, якого ніколи раніше не було в ЗСУ, в радянській армії і в російській армії.
Гармата повністю виготовлена на українських підприємствах.
Важливими характеристиками зброї є висока мобільність, точність, дальність, а також висока швидкість ведення вогню.
Унікальність гаубиці полягає в тому, що спеціальними боєприпасами вона може вражати цілі на відстані до 60 кілометрів.
Система управління гарматою і технологія її виготовлення відповідає стандартам НАТО.
БМП-1У Шквал
Українська бойова машина піхоти, модернізований варіант БМП-1.
Замість штатної вежі БМП-1 встановлений бойовий модуль Шквал. Нове обладнання зайняло більший обсяг у порівнянні зі старим бойовим відділенням, що скоротило кількість десанту до 6 осіб.
Також на БМП-1У встановлені нові крила-поплавці й гусениці, а також ходові колеса від БМП-2.
Оснащена стабілізатором озброєння СВУ-500 як СУО (система управління вогнем).
У Шквала 30-мм автоматичні гармати ЗТМ-1 і ЗТМ-2 з боєкомплектом 360 снарядів.
Козак-2М
Сімейство українських бойових броньованих машин виробництва НВО Практика.
Бронемашина була розроблена на шасі вантажівки Iveco Eurocargo 150 E28 за сприяння компанії IVECO.
Вантажопідйомність неозброєної бронемашини становить 4 тонни (озброєної – 2,4 тонни). Також Kozak-2 здатний буксирувати причіп масою 6 тонн.
Його особливість – чотри протитанкові ракети.
М120-15 Молот
Міномет калібру 120 мм українського виробництва, розроблений на основі радянського міномета 2Б11.
Міномет має масу 210 кг, дальність стрільби 7100 м, скорострільність до 12 пострілів у хвилину, для стрільби використовує 120-мм міни радянського зразка і оснащений запобіжником від подвійного заряджання.
Кольчуга-КЕ
Автоматизована станція пасивної радіотехнічної розвідки. Базується на двох шасі КрАЗ-260.
Кольчуга, працюючи за принципом тропосферного поширення, здатна не лише виявляти, але і розпізнавати наземні і повітряні цілі.
Комплекс Кольчуга складається з трьох станцій. Він здатний з високою точністю визначати координати наземних і надводних цілей, маршрути їх руху на відстані до 600 км у глибину території і на 1000 км по фронту, а для повітряних цілей, що летять на висоті 10 км – до 800 км.
Богдан-2251
Санітарний автомобіль, розроблений корпорацією Богдан на основі китайського Great Wall Wingle 5.
Призначений для вивезення поранених з медичних підрозділів військового ланки у процесі евакуації і надання медичної допомоги пораненим за базовим і I рівнями.
Нагадаємо, у Києві пройде парад до Дня незалежності, в якому візьмуть участь 4,5 тисячі військових і 250 одиниць техніки.