Зброя незалежності: що покажуть на параді у Києві (ТЕСТ)

24 серпня на параді до Дня незалежності України покажуть найкращі одиниці військової техніки. Факти ICTV зробили тест, який продемонструє, наскільки добре ви розбираєтеся у спеціалізованому обладнанні.

Парад у Києві 2018 на День незалежності обіцяє здивувати різноманітною військовою технікою.

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Ми склали тест, який покаже, чи знаєте ви, з чим наші солдати захищають країну від ворога.

Розглянемо детальніше військову техніку з тесту.

ОТРК Сапсан

Проект оперативно-тактичного ракетного комплексу, що створювався спільними зусиллями ДКБ Південне і Південмашу.

Сапсан покажуть на 27-ту річницю Незалежності України.

Більшість даних по комплексу засекречені, тому всі цифри мають оціночний характер.

Сапсан призначений для ураження одиночних і групових стаціонарних цілей на дальностях від 80 до 290 км. Вага бойового блоку одноступінчастої балістичної ракети складе 480 кг.

Розрахункова площа ураження – більше 10 000 кв. метрів. Вага ракети з пусковим контейнером завдовжки 7,2 метра становить 3,5 тонн.

САУ Богдана

Це 155-міліметрова самохідна гаубиця. Вона має унікальний калібр, якого ніколи раніше не було в ЗСУ, в радянській армії і в російській армії.

Гармата повністю виготовлена на українських підприємствах.

Важливими характеристиками зброї є висока мобільність, точність, дальність, а також висока швидкість ведення вогню.

Унікальність гаубиці полягає в тому, що спеціальними боєприпасами вона може вражати цілі на відстані до 60 кілометрів.

Система управління гарматою і технологія її виготовлення відповідає стандартам НАТО.

БМП-1У Шквал

Українська бойова машина піхоти, модернізований варіант БМП-1.

Замість штатної вежі БМП-1 встановлений бойовий модуль Шквал. Нове обладнання зайняло більший обсяг у порівнянні зі старим бойовим відділенням, що скоротило кількість десанту до 6 осіб.

Також на БМП-1У встановлені нові крила-поплавці й гусениці, а також ходові колеса від БМП-2.

Оснащена стабілізатором озброєння СВУ-500 як СУО (система управління вогнем).

У Шквала 30-мм автоматичні гармати ЗТМ-1 і ЗТМ-2 з боєкомплектом 360 снарядів.

Козак-2М

Сімейство українських бойових броньованих машин виробництва НВО Практика.

Бронемашина була розроблена на шасі вантажівки Iveco Eurocargo 150 E28 за сприяння компанії IVECO.

Вантажопідйомність неозброєної бронемашини становить 4 тонни (озброєної – 2,4 тонни). Також Kozak-2 здатний буксирувати причіп масою 6 тонн.

Його особливість – чотри протитанкові ракети.

М120-15 Молот

Міномет калібру 120 мм українського виробництва, розроблений на основі радянського міномета 2Б11.

Міномет має масу 210 кг, дальність стрільби 7100 м, скорострільність до 12 пострілів у хвилину, для стрільби використовує 120-мм міни радянського зразка і оснащений запобіжником від подвійного заряджання.

Кольчуга-КЕ

Автоматизована станція пасивної радіотехнічної розвідки. Базується на двох шасі КрАЗ-260.

Кольчуга, працюючи за принципом тропосферного поширення, здатна не лише виявляти, але і розпізнавати наземні і повітряні цілі.

Комплекс Кольчуга складається з трьох станцій. Він здатний з високою точністю визначати координати наземних і надводних цілей, маршрути їх руху на відстані до 600 км у глибину території і на 1000 км по фронту, а для повітряних цілей, що летять на висоті 10 км – до 800 км.

Богдан-2251

Санітарний автомобіль, розроблений корпорацією Богдан на основі китайського Great Wall Wingle 5.

Призначений для вивезення поранених з медичних підрозділів військового ланки у процесі евакуації і надання медичної допомоги пораненим за базовим і I рівнями.

Нагадаємо, у Києві пройде парад до Дня незалежності, в якому візьмуть участь 4,5 тисячі військових і 250 одиниць техніки.