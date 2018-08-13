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ЗСУ знищили на Донбасі одного окупанта, 6 поранили

За добу окупанти 57 разів відкривали вогонь у зоні проведення операції Об’єднаних сил, у тому числі 12 разів – із важкого озброєння. Внаслідок бойових дій трьох військових поранено.

ООС

Про це повідомляє прес-центр ООС.

За даними штабу, бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих ділянках фронту – озброєння БМП та протитанкові керовані ракети.

– Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Золотого, Світлодарська, Луганського, Новолуганського, Зайцевого, Південного, Майорська, Мар’їнки, Миколаївки, Опитного, Авдіївки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, ворог обстріляв зі ствольної артилерії калібром 122 мм захисників Гнутового, а із мінометів калібром 120 та 82 мм наші позиції біля Кримського, Луганського, Майорська, Зайцевого, Водяного, Гнутового та Лебединського.

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У районі Миколаївки працювали снайпери.

З початку доби окупанти уже 8 разів відкривали вогонь у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Водяне, Лебединське та Широкине.

За даними розвідки, одного окупанта знищено, шістьох поранено.

До слова, днями колона вантажівок РФ незаконно перетнула кордон з Україною на Донбасі. 

Фото: Міноборони

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