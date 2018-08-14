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Бойовики стріляють зі 122-мм артилерії і мінометів, є поранені

Минулої доби бойовики 41 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, в тому числі 11 разів із важкого озброєння. Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранень.

13 серпня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Противник 41 раз відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 11 разів із важкого озброєння, повідомляє штаб ООС.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП і протитанкових ракетних комплексів.

Також застосовувалася 122-мм артилерія та міномети.

Ворог обстрілював захисників Кримського, Новотошківського, Троїцького, Новозванівки, Новолуганського, Південного, Майорська, Залізного, Північного, Опитного, Авдіївки, Новотроїцького, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.
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Крім того, противник обстріляв зі ствольної 122-мм артилерії захисників Новотошківського, зі 120-мм мінометів наші позиції біля Залізного, Північного та Богданівки, а з 82-мм мінометів – позиції біля Новозванівки, Троїцького, Авдіївки та Водяного.

Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранень.

Упродовж поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Павлопіль і Широкине.

За даними розвідки, двох окупантів знищено, п’ятьох поранено.

Раніше окупанти 57 разів відкривали вогонь у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Троє військових зазнали поранень.

Фото: Міноборони

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