Бойовики стягнули на Донбас важку зброю і сотні ящиків із боєприпасами – ОБСЄ

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували на Донбасі велике зосередження важкої зброї бойовиків і сотні ящиків із боєприпасами та снарядами.

Про це йдеться у звіті місії, опублікованому на сайті ОБСЄ.

10 серпня за лініями відведення, проте поза межами виділених місць зберігання озброєння у непідконтрольному урядові України районі безпілотний літальний міні-апарат СММ виявив сукупно 18 буксируваних гаубиць (вісім 2A36 Гіацинт-Б, 152 мм, і десять 2А65 Мста-Б, 152 мм) на території військового об’єкта на північ від населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч, 56 км на південний захід від Луганська).

Також на території іншого об’єкта за приблизно 1 км на північний захід виявлено рухомий розвідувальний пункт (ПРП-4 Нард) і 775 ящиків із боєприпасами (деякі з них нові), а також 118 ящиків зі снарядами для реактивних систем залпового вогню (БМ-21).

Читайте: Бойовики стріляють зі 122-мм артилерії і мінометів, є поранені

Крім того, зафіксовано 6 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 Град, 122 мм) на території зазначеного військового об’єкта на північ від Хрустального, розміщених із порушенням ліній відведення.

11 серпня спостерігачі бачили 4 РСЗВ (БМ-21) біля Новоамвросіївського (56 км на схід від Донецька).

Раніше СММ ОБСЄ виявила на Донбасі десятки танків і артилерійських систем, розміщених за межами певних ділянок відведення.

Фото: Dreamstime