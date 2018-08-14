Бунт торнадівців: під Лук’янівським СІЗО зібрався мітинг

Під стінами Лук’янівського СІЗО в Києві проходить акція на підтримку бійців Торнадо.

Акція на підтримку бійців Торнадо розпочалася об 11 годині під стінами Лук’янівського СІЗО.

Кілька десятків учасників прийшли з плакатами, аби підтримати бійців Торнадо.

Активісти вимагають організувати для бійців справедливий і відкритий суд.

Крім прихильників, під стінами СІЗО є і противники торнадівців.

На місці чергують нацгвардійці. Акція проходить спокійно.

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Учасники мітингу запевнили, що мають дозвіл на проведення акції і брати штурмом СІЗО не будуть.

Крім того, подібну акцію на підтримку бійців Торнадо анонсували під офісом омбудсмена.

Тим часом адвокат Руслана Онищенко Володимир Якимов заявив, що торнадівця побили під час вивезення з Лук’янівського СІЗО 9 серпня.

– Він сильно побитий, у нього криваві сліди від наручників. Ми написали заяву про злочин, а там далі буде видно, що та як, – зазначив адвокат.