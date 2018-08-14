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Бунт Торнадо: в камері екс-бійців знайшли ножі та свастику

У камері екс-бійців розформованої спецроти МВС Торнадо провели обшук.

У Лук’янівському СІЗО, у камері екс-бійців розформованої спецроти МВС Торнадо знайшли ножі, біти, алкоголь і прапор з нацистською символікою.

Про це у Twitter повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган і опублікувала відповідні фотографії.

– Обшуки в камерах Лук’янівського СІЗО. Вони точно герої? – написала вона.

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Бунт Торнадо: в камері екс-бійців знайшли ножі та свастику / 3 фотографии

Читайте: Бунт торнадівців: під Лук’янівським СІЗО зібрався мітинг

Нагадаємо, 9 серпня у Лук’янівському СІЗО стався бунт торнадівців.

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