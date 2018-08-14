ДБР запрацює у вересні, підсумки конкурсу фінальні – Роман Труба не піддався тиску

Фізична присутність членів конкурсної комісії на співбесіді з кандидатами на посади в ДБР не є обов’язковою умовою для подальшого голосування за ту чи іншу кандидатуру.
Про це заявив один з членів комісії, який побажав залишитися невідомим.
– Конкурсний відбір претендентів на посади в ДБР – це аж ніяк не одні лише співбесіди. Більш того, вони не є навіть вирішальним фактором. Адже тести для відбору претендентів на посади в ДБР розробила Рада Європи, а прозорість самого процесу гарантували представники Євросоюзу, особисто присутні на конкурсі. 5 тисяч претендентів проходили ретельний відбір, включаючи тест на поліграфі, – сказав він.
Джерело припускає, що розслідування програми Схеми, яка звинуватила трьох членів конкурсної комісії в тому, що вони були відсутні на співбесіді з деякими кандидатами, є інструментом в руках людей, які побоюються майбутніх розслідувань ДБР.Читайте: ДБР не розслідуватиме справи Генпрокуратури - Труба
– Вони намагаються тиснути на директора бюро, на конкурсну комісію. Намагаються затягнути процес початку роботи ДБР, скомпрометувати бюро ще до початку розслідувань. Прізвищ називати не стану, але це досить відомі в Україні люди, – повідомив наш співрозмовник.
Що ж стосується процесу затвердження кандидатів на посади, то, на думку члена комісії, він пройшов повністю в рамках закону. Він вважає цілком логічним, що після вивчення послужному списків кандидатів, їхніх декларацій, після тесту на детекторі брехні – у деяких членів конкурсної комісії не виникло питань до претендентів на посади. Крім того, всі співбесіди записувалися на відео, а значить, члени комісії перед голосуванням мали можливість ознайомитися з тим, як вони проходили.
Раніше деякі громадські організації вже ставили під сумнів вибір конкурсної комісії ДБР, вимагаючи його перегляду. Однак директор бюро Роман Труба і його заступник Ольга Варченко у відповідь на це заявили, що всі відібрані претенденти є професіоналами, і перегляду результатів конкурсу не буде. Відповідно до заяв Труби і Варченко, Державне бюро розслідувань почне роботу вже у вересні.
Нагадаємо, що конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на посади керівників департаментів ДБР:
- Директор територіального управління у Києві – Руслан Марчук. Він працює в поліції.
- Директор територіального управління у Краматорську – Артем Матвєєв.
- Директор територіального управління у Львові – Микола Друзюк. Він керівник Радехівської місцевої прокуратури Львівської області.
- Директор територіального управління у Мелітополі – Денис Керман. Він працює заступником начальника управління представництва інтересів громадянина і держави в суді прокуратури Запорізької області.
- Директор територіального управління у Миколаєві – Олег Денега. Він був помічником заступника генерального прокурора Олега Заліска.
- Директор територіального управління у Полтаві – Володимир Тимошко.
- Директор територіального управління у Хмельницькому – Сергій Палатов.
- Керівник першого управління організації досудових розслідувань – Євген Шевцов. Він працює в поліції і ДБР.
- Керівник другого управління організації досудових розслідувань – Олександр Туру. Він працює начальником Ірпінського відділення ГУ ДФС у Київській області.
- Керівник третього управління організації досудових розслідувань – Артем Бугаєць.
- Керівник управління інформаційно-аналітичної розвідки – Роман Білоус. Він службовець нацполіції.
- Керівник управління оперативних розробок – Володимир Криволапов.
- Керівник управління супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань – Сергій Житник. Він працює в поліції. Його посада пов’язана з аграрним сектором та сферою земельних відносин.
- Керівник управління внутрішнього контролю – Богдан Чобіток. Раніше він працював у СБУ.
- Керівник управління забезпечення діяльності – Василь Титарчук. Наразі тимчасово не працює.
- Керівник управління кадрової роботи та державної служби – Віталій Француз.
- Керівник управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій – Андрій Багров. Працює у Нацполіції.
- Керівник управління оперативного забезпечення та оперативно технічних заходів – Олександр Яковлев.
- Керівник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, головний бухгалтер – Денис Луцик.
- Керівник управління правового забезпечення – Оксана Пащенко. Вона заступник директора департаменту ДКВС Мін’юсту.
- Керівник управління режимно-секретної роботи та захисту інформації – Алла Костюкова. Вона заступниця начальника відділу Національної академії СБУ.
- Керівник управління спеціального призначення – Андрій Калашник.
- Начальник відділу внутрішнього аудиту – Петро Божевський. Він працює в СБУ.
- Начальник відділу організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення – Олександр Коваль.
- Начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ – Мар’яна Гайовська-Ковбасюк. Вона начальник відділу моніторингу та аналітики управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ ГПУ.
- Головний спеціаліст відділу проведення перевірок із застосування поліграфа управлінням внутрішнього контролю – Ярослав Денисенко і Дмитро Шишкарьов.