ДБР запрацює у вересні, підсумки конкурсу фінальні – Роман Труба не піддався тиску

Фізична присутність членів конкурсної комісії на співбесіді з кандидатами на посади в ДБР не є обов’язковою умовою для подальшого голосування за ту чи іншу кандидатуру.

Про це заявив один з членів комісії, який побажав залишитися невідомим.

– Конкурсний відбір претендентів на посади в ДБР – це аж ніяк не одні лише співбесіди. Більш того, вони не є навіть вирішальним фактором. Адже тести для відбору претендентів на посади в ДБР розробила Рада Європи, а прозорість самого процесу гарантували представники Євросоюзу, особисто присутні на конкурсі. 5 тисяч претендентів проходили ретельний відбір, включаючи тест на поліграфі, – сказав він.

Джерело припускає, що розслідування програми Схеми, яка звинуватила трьох членів конкурсної комісії в тому, що вони були відсутні на співбесіді з деякими кандидатами, є інструментом в руках людей, які побоюються майбутніх розслідувань ДБР.

– Вони намагаються тиснути на директора бюро, на конкурсну комісію. Намагаються затягнути процес початку роботи ДБР, скомпрометувати бюро ще до початку розслідувань. Прізвищ називати не стану, але це досить відомі в Україні люди, – повідомив наш співрозмовник.

Що ж стосується процесу затвердження кандидатів на посади, то, на думку члена комісії, він пройшов повністю в рамках закону. Він вважає цілком логічним, що після вивчення послужному списків кандидатів, їхніх декларацій, після тесту на детекторі брехні – у деяких членів конкурсної комісії не виникло питань до претендентів на посади. Крім того, всі співбесіди записувалися на відео, а значить, члени комісії перед голосуванням мали можливість ознайомитися з тим, як вони проходили.

Раніше деякі громадські організації вже ставили під сумнів вибір конкурсної комісії ДБР, вимагаючи його перегляду. Однак директор бюро Роман Труба і його заступник Ольга Варченко у відповідь на це заявили, що всі відібрані претенденти є професіоналами, і перегляду результатів конкурсу не буде. Відповідно до заяв Труби і Варченко, Державне бюро розслідувань почне роботу вже у вересні.

Нагадаємо, що конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на посади керівників департаментів ДБР: