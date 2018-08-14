Геращенко розкрила сценарій Кремля щодо обміну полонених

Офіційний Київ вимагає звільнити усіх українців, яких незаконно утримують у Росії чи на тимчасово окупованих територіях.

Україна домагається звільнення всіх українців, яких утримує Росія чи підконтрольні їй бойовики Донбасу і готова звільнити натомість росіян.

На цьому наголосила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у Facebook.

– Олег Сенцов продовжує голодування з вимогою звільнити не лише його, а всіх українських політв‘язнів у РФ. Таку ж вимогу і таку позицію на всіх переговорах займає й (офіційна) українська сторона, – заявила вона.

Геращенко нагадала, що за даними Міністерства закордонних справ і правозахисних організацій, “на сьогодні в тюрмах РФ і в окупованому Криму незаконно, за політичними мотивами утримується близько 70 українців і кримських татар, ще кілька десятків українців – військових і цивільних – незаконно утримують бандформування в ОРДЛО”.

– Україна так і не отримала відповіді щодо ініціативи передати РФ 36 росіян – злочинців і терористів – заради звільнення наших, – констатувала політик.

– Також ми готові помилувати кілька десятків злочинців, причетних до війни на Донбасі в лавах проросійських бандформувань, аби витягти наших з ОРДЛО. Ми не розділяємо українців в тюрмах РФ, Криму і Донбасу, пріоритет – звільнення всіх, – додала Геращенко.

Вона зазначила, що представники ОРДЛО в Мінську намагаються “розіграти кремлівський сценарій” про “обмін усіх встановлених на всіх встановлених”, але стверджують, що “в їхніх катівнях лише 20 українців” і вимагають від Києва видати 300 осіб.

– Шкода, що деякі представники ОБСЄ не заглиблюються в деталі і публічно підіграють цим ганебним і неприпустимим сценаріям, – зазначила Геращенко.

– Ми стоїмо на іншій формулі: українці, незаконно утримуванні в РФ- точно входять в список встановлених осіб, бо весь світ знає, де утримується Сенцов, Сущенко, Балух, Карпюк, Панов, Куку, Кольченко, інші, – заявила вона.

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– Вже 4,5 місяці ми чекаємо відповіді РФ на нашу пропозицію: заберіть 36 ваших – віддайте наших! Дайте команду вашим маріонеткам в ОРДЛО забрати кілька десятків злочинців і віддати наших героїв, – обурилася Геращенко.

Вона також нагадала про пропозицію, аби українська омбудсмен Людмила Денісова зустрілася зі своєю колегою з РФ Тетяною Москальковою 21-22 серпня у Мінську, в рамках ТКГ, для розблокування процесу звільнення утримуваних осіб.

– Україна до цього готова, – запевнила Геращенко.

– Ми стоїмо на позиції Олега Сенцова й вимагаємо звільнити всіх!, – заявила вона.

Нагадаємо, російський адвокат і правозахисник Микола Полозов оцінив шанси вийти на свободу в Олега Сенцова.

Фото: УНІАН