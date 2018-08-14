Курс долара заштормить перед виборами 2019 – НБУ

Можуть бути коливання на валютному ринку перед виборами в Україні 2019 року.

Про це в ефірі Радіо НВ сказав заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

– Безумовно фактор виборів буде з часом грати все більшу роль. Це буде створювати занепокоєння серед бізнесу, серед інвесторів щодо того, з яким курсом Україна буде йти надалі. Перед виборами ми завжди маємо коливання і насправді це у всіх країнах так, – зазначив Чурій.

Також на курси валют впливатиме і співпраця з Міжнародним валютним фондом, від якого Україна отримала останній транш кредиту навесні минулого року.

Чурій запевнив, що Нацбанк готовий згладжувати сезонні коливання.

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– НБУ є на ринку, у нас є резерви, ми купили з початку року валюти на більше ніж один мільярд доларів. Ми готові їх використати, щоб згладжувати сезонні коливання, – сказав заступник глави Нацбанку.

До слова, раніше в НБУ дали поради, як де і в якій валюті вигідно зберігати гроші.