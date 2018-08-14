Менше і дорожче. На вулицях Києва поменшає реклами

Яскрава, кричуща та не завжди доречна. Столична влада взялась за очистку міста від засилля білбордів та рекламних площ. Принаймні такі плани озвучують в КМДА. Якими методами боротимуться та як компенсують втрати від рекламних прибутків, з’ясовували Факти ICTV.

За останні роки реклами на вулицях Києва стало вдвічі менше – з 12 тисяч наземних конструкцій залишилось 6,5 тисяч. Реформа реклами, яку розробили в КМДА, передбачає подальше скорочення. Максимальна кількість площ має становити 4390 одиниць.

Місця розміщення реклами

Зараз підприємці можуть використовувати під власну рекламу наземні конструкції – це рекламні щити та білборди, фасади будівель та дахи. Що стосується територіальних меж, то влада розділила Київ на чотири зони.

Історична частина столиці та парки відносяться до нульової зони. Їх мають повністю звільнити від наземних конструкцій, там діють суворі обмеження у фасадній рекламі.

У першій форматній зоні дозволяється розміщення сіті-лайтів. У другій зоні можна буде зустріти конструкції розміром до 8 квадратних метрів. До цих зон відноситься центральна частина Києва.

Рекламні щити можна буде побачити тільки у третій та четвертій зонах. Тут суворих обмежень не запроваджували. Йдеться про спальні райони міста.

Реклама на колесах

Транспортні розв’язки потрапили під заборону реклами. Над дорогами вже немає так званих тролей, а пішоходам не заважають невеликі переносні конструкції.

Поки що на узбіччях ще можна побачити сотні щитів. Однак, коли у власників закінчаться договори оренди площ, придорожні зони звільнять від реклами.

В першу чергу це зроблять з метою безпеки дорожнього руху. Мова йде про рекламу на парковках, зупинках, поблизу переходів та перехресть.

– Дуже багато чинників втрати людей на дорогах, в тому числі наявність в місцях концентрації ДТП відволікаючих факторів. Ні для кого не секрет, що завдання рекламної конструкції – привернути увагу. А завдання водія – не відволікатися ні на що, – говорить заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Що стосується узбіч, то тут впровадять так звану буферну зону. Між великими білбордами відстань становитиме 100 метрів, між сіті-лайтами – щонайменше 20 метрів. Таким чином, увагу водіїв не лише не відволікатиме реклама, а й покращиться зовнішній вигляд міських вулиць.

Адже зараз зона узбіч ніяк не впорядкована. Власники рекламних конструкцій наввипередки встановлюють все більші та все яскравіші щити, щоб затьмарити сусідів-конкурентів.

Підземка

Особливе місце столичної реклами – метро. Десятки листівок приходяться лише на один вагон підземки. В планах міської влади уніфікувати хаотичну рекламу метрополітену. В КМДА створили робочі групи, які будуть обходити усі станції, та в кожному окремому випадку визначати місця, де можна розміщувати комерційну інформацію.

Винятки становитимуть станції-пам’ятки архітектури. Там реклами не має бути зовсім. Це стосується 7 з 52 станцій метро. Схеми розміщення реклами на решті локацій вже восени подадуть на затвердження міському голові.

Втрати від скорочення реклами

В КМДА запевняють, що стаття доходів від реклами не є бюджетоутворюючою та не приносить значних ресурсів. Тож скорочення рекламних площ не стане відчутним у фінансовому світлі. А щоб його зовсім мінімізувати, підвищать тарифи на розміщення реклами.

– Ми актуалізуємо тарифи на розміщення реклами. До кінця року вони будуть затверджені і будуть діяти, – повідомляє начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов.

Минулий рік приніс Києву 185 мільйонів гривень доходу від реклами. Загальна ж сума бюджету столиці становила 42 мільярди. Міська влада сподівається, що перегляд тарифів допоможе розвитку рекламного бізнесу і зростанню надходжень від податків.

Замість стіни – щит

Фасадна реклама – напевне найпроблемніше питання реформи. За новими правилами, вивіски не мають перекривати архітектурні елементи та інженерні комунікації будівель.

Однак робота над правилами фасадної реклами триває і конкретних рішень поки що розробники не повідомляють. Єдине, що відомо напевне – вигляд та розміри рекламних площ залежатимуть від зони, в якій знаходиться будівля.

Кому реклама стане недоступною

Скорочення рекламних площ вдвічі та зростання ціни на них цілком очікувано може негативно вплинути на ринок. Малі підприємці не зможуть скористатись можливістю рекламувати свою продукцію через її вартість та конкуренцію з великими гравцями.

Наприклад, рекламне підприємство скоріш за все віддасть свої площі клієнту, який захоче придбати, приміром, 50 щитів, ніж тому, яке зможе дозволити собі лише 5.

Як варіант вирішення проблеми, міська влада планує залучити платформу Прозорро для продажу орендних площ. Таким чином, усі потенційні орендатори будуть в рівних умовах. Щоправда, поки що плани існують на рівні пропозиції і стосуються лише кількох ділянок на станціях метро.

На шляху до чистого міста

Повністю запрацює нова система розміщення реклами протягом 1-2 років, коли закінчаться чинні договори оренди нинішніх площ. Протягом цього ж часу незаконно встановлені щити та вивіски влада обіцяє демонтувати. А для порушників передбачили штрафи. Мінімальний – 1800 гривень. Плюс близько 5 тисяч гривень за демонтаж конструкції.

Чи змінять такі заходи ситуацію із зовнішнім виглядом столиці, покаже час. Тим часом, за позитивними прикладами боротьби з нав’язливими вивісками далеко ходити не треба.

Львів вже кілька років поступово позбавляється від рекламного шуму та все виразніше показує свою автентичність. Місто проблему вирішило просто і радикально – там вже кілька років діє мораторій на встановлення нових рекламних площ. Цього року його знову подовжили до 2022 року.

Фото: Киеввласть, УНІАН, Dreamstime

Яна Семенюк