PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / На пляжах Затоки і Чорноморська заборонили купатися (КАРТА)/

На пляжах Затоки і Чорноморська заборонили купатися (КАРТА)

В Україні не рекомендується купатися на 164 пляжах, так як там зафіксовано наднормативне мікробне забруднення. Зокрема, в рекреаційній зоні Затоки і на міському пляжі Чорноморська.

Про це повідомляється на сайті МОЗ, посилаючись на результати дослідження води 2-9 серпня.

У перелік нерекомендованих потрапили пляжі річок, озер, ставків і морського узбережжя в різних областях України.

Читайте: Бійки за місце під сонцем. Де в Одесі знайти безкоштовні пляжі

У Києві не рекомендується купатися: у Гідропарку – на пляжах Центральний, Дитячий, Молодіжний, Золотий, Венеція і Приміська слобідка, в парку Муромець – на пляжі Чорторий, на Оболоні на озері Вербне, на Березняках – на пляжах Веселка і Тельбін, на 5-7 лініях Пущі-Водиці, на пляжі Галерний в Голосіївському районі і на пляжі Веселка у Дніпровському районі.

Повний список по областях можна подивитися тут.

Раніше ми писали, чим можна заразитися на пляжі та як не зіпсувати відпустку хворобою.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка