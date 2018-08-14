На пляжах Затоки і Чорноморська заборонили купатися (КАРТА)

В Україні не рекомендується купатися на 164 пляжах, так як там зафіксовано наднормативне мікробне забруднення. Зокрема, в рекреаційній зоні Затоки і на міському пляжі Чорноморська.

Про це повідомляється на сайті МОЗ, посилаючись на результати дослідження води 2-9 серпня.

У перелік нерекомендованих потрапили пляжі річок, озер, ставків і морського узбережжя в різних областях України.

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У Києві не рекомендується купатися: у Гідропарку – на пляжах Центральний, Дитячий, Молодіжний, Золотий, Венеція і Приміська слобідка, в парку Муромець – на пляжі Чорторий, на Оболоні на озері Вербне, на Березняках – на пляжах Веселка і Тельбін, на 5-7 лініях Пущі-Водиці, на пляжі Галерний в Голосіївському районі і на пляжі Веселка у Дніпровському районі.

Повний список по областях можна подивитися тут.



Раніше ми писали, чим можна заразитися на пляжі та як не зіпсувати відпустку хворобою.

Фото: dreamstime.