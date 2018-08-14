Нацкомфінпослуг і ICU роз’яснили нові вимоги до гравців страхового ринку

Нацкомфінпослуг і група ICU провели семінар-презентацію нових законодавчих вимог до платоспроможності, якості активів і ринкових можливостей при інвестуванні страховиків.

Представникам понад 100 українських страхових компаній були роз’яснені деталі положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Дане положення розроблено на основі прийнятих у світовій практиці вимог до якості капіталу і активів страховиків і покликане підвищити надійність українського страхового ринку.

Зокрема, згідно з положенням, страхові компанії будуть зобов’язані на будь-яку дату дотримуватися встановлених критеріїв ліквідності, прибутковості і якості активів, нормативів платоспроможності і достатності капіталу, ризикованості операцій. При цьому норматив платоспроможності і достатності капіталу повинен дотримуватися також і власник істотної участі в страховика. Цей норматив визначається як сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату не повинна бути менше нормативного обсягу активів.

У свою чергу, нормативний обсяг визначається як сума наступних величин: З + К, З + НЗП, де

З – величина довгострокових і поточних зобов’язань;

К – величина, що дорівнює:

30 млн грн – для страховика, який здійснює або планує здійснювати інші види страхування, ніж страхування життя;

45 млн грн – для страховика, який здійснює або планує здійснювати страхування життя;

НЗП – нормативний запас платоспроможності, який розраховується відповідно до законодавства.

Згідно з положенням, у страхових компаній є запас в 2 роки для приведення нормативу платоспроможності і достатності капіталу страхових компаній у відповідність з новими вимогами.

– Згідно з законодавством страхові компанії нарівні з банками – це підприємства громадського інтересу. Тому не важливо, велика чи маленька страхова компанія. Нам важливо – платоспроможна вона? Не повинно бути так, щоб страховики з ліквідними активами в кілька тисяч гривень мали зобов’язання на десятки і сотні мільйонів, а страхові виплати здійснювали за рахунок коштів нових клієнтів. Нові вимоги покликані виключити подібні ситуації і зобов’язати компанії мати ресурс для ефективної діяльності і повного виконання своїх зобов’язань як страхових, так і не страхових. Разом зі страховиками ми повинні боротися за надійність та інвестиційну привабливість страхового ринку. У підсумку це сприятиме зростанню довіри клієнтів, – коментує член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов.

Також в положенні встановлені вимоги до нормативу якості активів, не менше 20-40% від страхових резервів (в залежності від виду діяльності компанії) повинні бути низькоризиковими: ОВДП, облігації МФО, поточні рахунки і депозити в банках з рейтингом не менше АА за національною рейтинговою шкалою і їх облігації, залишок коштів страховика в централізованих фондах МТСБУ, права вимоги до перестрахувальників-нерезидентів за договорами міжнародної системи “Зелена карта” та ядерного страхування.

– Інвестування в ОВДП відкриває страховикам широкі можливості: по-перше, вони повністю йдуть в покриття низькоризикових активів, по-друге, сьогодні це один з найприбутковіших інструментів на ринку, ставка за гривневими ОВДП досягає 18%, а при інвестуванні в валютні папери страховики мають можливість ще й хеджувати валютні ризики, – коментує керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів ICU Євгенія Грищенко.

– До того ж РЕПО операції з ОВДП – це прекрасна альтернатива іншим варіантам розміщення короткострокової ліквідності, і РЕПО угоди з держпаперами ще й приймаються в рахунок покриття резервів, на відміну від інших інструментів зі зворотним викупом. Це дозволяє страховикам бути мобільними в управлінні короткостроковою ліквідністю – можна розміщувати ресурс на потрібний термін під високу ставку (до 17,5%) і також оперативно залучати його в разі потреби, – пояснює Євгенія Грищенко страховикам.

Також, фахівці ICU звернули увагу страхових компаній на валютні ОВДП. За рахунок своєї прибутковості вони є більш привабливою альтернативою валютним депозитам. На вторинному ринку прибутковість цього інструменту в доларах США становить від 4.75% до 5.25% (в залежності від термінів розміщення), на первинному – 5.65% – 5.95%. Крім того, це хороший інструмент для хеджування валютних ризиків. Отримана в результаті виплат по ОВДП валюта не підлягає обов’язковому продажу.

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– Ми також очікуємо зростання обсягу якісних корпоративних облігацій в складі активів страховиків. З двох причин. По-перше, до переліку низькоризикових активів включені облігації банків з високим кредитним рейтингом. Крім того, в Україні відроджується ринок корпоративних облігацій небанківського сектора, і вже є якісні пропозиції з цього виду паперів з більш високими прибутковістю на рівнях 19,5-20,5%, – коментує Євгенія Грищенко.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. На даний момент під управлінням ICU знаходяться активи в розмірі понад $500 млн. Мажоритарні власники групи – її керуючі партнери – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.