Підвищення цін на газ буде нижчим ніж очікувалося – експерт

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомив, що 6 вересня місія Фонду прибуде до Києва для узгодження умов виділення наступного траншу. З боку уряду представники МВФ очікують зустрічних дій щодо забезпечення сталого розвитку української економіки.

Про це повідомляє УНІАН.

Ключовим питанням переговорів буде вирівнювання цін на газ із ринковим рівнем для зниження дефіциту бюджету.

– Згідно попередніх вимог Фонду зростання тарифів на газ мало скласти 60%. Однак, позиція уряду полягала в тому, що різке підвищення є недопустимим, саме через це процес переговорів по отриманню траншу триває ще із травня минулого року. Офіційної інформації щодо конкретного зростання цін на газ ще не має, але якщо місія повинна прибути в Київ – це означає, що сторони досягли певного консенсусу. Що особливо важливо для стабільності гривні, – повідомляє політолог Олексій Голобуцький.

Читайте: Як знизити ціну на газ в Україні – Гройсман назвав умову

Нагадаємо, прем’єр-міністр України неодноразово наголошував, що значне підвищення ціни на газ для населення є недопустимим. Однак, коливання курсу гривні, що спостерігались минулого місяця на фоні скорочення резервів Національного банку вимагають від уряду продовження співпраці із Міжнародним валютним фондом.

– Система субсидій продовжує діяти, тому вразливим до підвищення тарифів верствам населення нічого не загрожує. Якщо Уряду вдасться досягнути певної компромісної позиції щодо зростання тарифів та отримати транш – це однозначно позитив для економіки. Підвищення доходів Нафтогазу буде вищим ніж зростання витрат уряду на субсидії, дефіцит бюджету вдасться зменшити, – доповнює Голобуцький

Нагадаємо, згідно даних Євростату, навіть після серії підвищень тарифів на газ для населення і досягнення кінцевої ціни в 6,9579 грн/м3 поточні тарифи залишаються суттєво нижчими ніж в країнах-ЄС.