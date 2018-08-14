Помилування Сенцова: у Путіна висунули нову умову

Щоб розпочати процедуру помилування українського політв’язня Олега Сенцова, він сам має звернутися до президента Росії Володимира Путіна з відповідним проханням.

Про це йдеться у відповіді Управління з забезпечення конституційних прав громадян при Адміністрації президента РФ матері Сенцова, повідомляє Громадське.

В Адміністрації Путіна заявили, що прохання матері Олега Людмили Сенцової переслали до т.в.о. губернатора Ямало-Ненецького округу для його попереднього розгляду.

– Разом з тим пояснюємо, що відповідно до Положення про порядок розгляду клопотань про помилування в Російській Федерації,…процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування, в якій він звертається до президента РФ у письмовій формі через адміністрацію виправної установи, де він відбуває покарання, – йдеться у відповіді.

У Путіна також зазначили, що остаточне рішення про помилування ухвалює президент Росії.

Сестра Сенцова Наталія Каплан заявила, що ця відповідь свідчить, що Олега звільняти не збираються.

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– Реакція матері на це досить непогана. Мені здається, що вона просто не усвідомила суть документа. Ми з адвокатом будемо думати, що робити далі. Олег однозначно не буде писати прохання про помилування. Можу сказати, що така відповідь свідчить про те, що Олега відпускати не збираються, – сказала Каплан.

Вона нагадала, що в АП Сенцова досі називають громадянином Росії і “дали зрозуміти, що прохання матері (про помилування. – Ред.) не спрацювало”.

Нагадаємо, російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що Олега Сенцова навряд чи випустять з російської в’язниці, проте залишається можливість звільнити інших українських в’язнів Кремля.