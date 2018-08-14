PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Помилування Сенцова: у Путіна висунули нову умову/

Помилування Сенцова: у Путіна висунули нову умову

Щоб розпочати процедуру помилування українського політв’язня Олега Сенцова, він сам має звернутися до президента Росії Володимира Путіна з відповідним проханням.

Про це йдеться у відповіді Управління з забезпечення конституційних прав громадян при Адміністрації президента РФ матері Сенцова, повідомляє Громадське.

В Адміністрації Путіна заявили, що прохання матері Олега Людмили Сенцової переслали до т.в.о. губернатора Ямало-Ненецького округу для його попереднього розгляду.

– Разом з тим пояснюємо, що відповідно до Положення про порядок розгляду клопотань про помилування в Російській Федерації,…процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування, в якій він звертається до президента РФ у письмовій формі через адміністрацію виправної установи, де він відбуває покарання, – йдеться у відповіді.

У Путіна також зазначили, що остаточне рішення про помилування ухвалює президент Росії.

Сестра Сенцова Наталія Каплан заявила, що ця відповідь свідчить, що Олега звільняти не збираються.

Читайте: Він живий. До Сенцова пустили правозахисницю РФ

– Реакція матері на це досить непогана. Мені здається, що вона просто не усвідомила суть документа. Ми з адвокатом будемо думати, що робити далі. Олег однозначно не буде писати прохання про помилування. Можу сказати, що така відповідь свідчить про те, що Олега відпускати не збираються, – сказала Каплан.

Вона нагадала, що в АП Сенцова досі називають громадянином Росії і “дали зрозуміти, що прохання матері (про помилування. – Ред.) не спрацювало”.

Нагадаємо, російський адвокат і правозахисник Микола Полозов заявив, що Олега Сенцова навряд чи випустять з російської в’язниці, проте залишається можливість звільнити інших українських в’язнів Кремля.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Геращенко розкрила сценарій Кремля щодо обміну полонених
Олег Сенцов
Він живий. До Сенцова пустили правозахисницю РФ
Олег Сенцов
Сенцова не відпустять, а інших політв’язнів можуть обміняти – Полозов
У колонії так жартують! Денісова про хибну інформацію щодо Сенцова
У Росії спростували інформацію про вивезення Сенцова з колонії
Літак з Сенцовим вилетів із Салехарда – Івлєва
На сайті Білого дому розмістили петицію із закликом допомогти Сенцову
Сенцов виглядає гірше, ніж на фото. Все приховує роба – адвокат
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка