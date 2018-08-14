Пробивають метрову броню: Турчинов показав українські ракети

Ракети КБ Луч з високою точністю вражають броньовану техніку противника і здатні пробивати метрову броню, долаючи сучасні системи захисту.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час відвідання держпідприємства ДККБ Луч, де він ознайомився з новими розробками найсучаснішої ракетної зброї, повідомляє прес-центр РНБО.
– В Україні та далеко за її межами відомі потужні ефективні та надійні протитанкові ракетні комплекси Скіф, Стугна, Корсар, Сармат, Бар’єр та інші, – сказав він, наголосивши, що зазначені ракетні комплекси ефективно знищують ворожі цілі на фронті та мають попит на зовнішніх ринках.
Читайте: Як виглядає модернізований штурмовик Су-25М1К для ЗСУ
Турчинов також оглянув у цехах підприємства технологічні лінії, що забезпечують виробництво нового потужного українського ракетного комплексу Вільха, а також нової української крилатої ракети Нептун.
Він заявив, що ракети КБ Луч за своїми бойовими можливостями кращі, ніж аналогічна зброя російського виробництва.
Нещодавно Україна показала перші фото нової самохідної артилерійської установки Богдана зі 155-міліметровою гарматою.
Фото: РНБО