Ракети КБ Луч з високою точністю вражають броньовану техніку противника і здатні пробивати метрову броню, долаючи сучасні системи захисту.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час відвідання держпідприємства ДККБ Луч, де він ознайомився з новими розробками найсучаснішої ракетної зброї, повідомляє прес-центр РНБО.

– В Україні та далеко за її межами відомі потужні ефективні та надійні протитанкові ракетні комплекси Скіф, Стугна, Корсар, Сармат, Бар’єр та інші, – сказав він, наголосивши, що зазначені ракетні комплекси ефективно знищують ворожі цілі на фронті та мають попит на зовнішніх ринках.

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Турчинов також оглянув у цехах підприємства технологічні лінії, що забезпечують виробництво нового потужного українського ракетного комплексу Вільха, а також нової української крилатої ракети Нептун.

Він заявив, що ракети КБ Луч за своїми бойовими можливостями кращі, ніж аналогічна зброя російського виробництва.





Пробивають метрову броню: Турчинов показав українські ракети / 3 фотографии

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Фото: РНБО