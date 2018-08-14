Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 14 серпня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 14 серпня, на всій території буде спекотною та без опадів.

За прогнозами Укргідрометцентру, 14 серпня по всій території України невелика хмарність, без опадів.

Тільки ввечері у Львівській області короткочасний дощ і гроза.

Температура повітря вночі на заході 14-20° тепла, вдень +30-32°.

На півночі України вночі температура опуститься до 16-19° тепла, вдень обіцяють 29-33° тепла. У центрі вночі +16-19°, вдень 31-33° тепла.

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На сході України температура повітря вночі 14-18° тепла, вдень +29-34°.

На півдні стовпчик термометра вночі опуститься до 19-21° тепла, а вдень синоптики прогнозують +31-35°.

У Києві погода буде теплою і без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі 17-19° тепла, вдень +30-32°. Вітер південний, 3-8 м/с.

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