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Репетиція параду в Києві: які вулиці перекриють і коли

У зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці Дня незалежності у Києві обмежать рух транспорту 18, 20 та 22 серпня.

Зокрема, 18 серпня із 17.30 та 20, 22 серпня із 18.45 до закінчення тренувань рух транспорту заборонять на ділянці: вулиця Велика Васильківська (від вулиці Жилянської до Хрещатика) – Бессарабська площа – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик до Європейської площі, повідомляє прес-служба КМДА.

Також 18 серпня із 17.00 та 20, 22 серпня із 17.45 до закінчення тренувань тимчасового обмежать проїзд транспорту:

  • під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 1, гусенична техніка): парк військової частини А0222 – вулиця Маршала Рибалка – вулиця В’ячеслава Чорновола – виїзд на проспект Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вулиця Старовокзальна – вулиця Жилянська;
  • під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа – Володимирський узвіз – вулиця Петра Сагайдачного – вулиця Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) – вулиця Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) – вулиця Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вулиця Чорновола – проспект Перемоги на зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (на зустрічній смузі) – площа Перемоги (на зустрічній смузі) – вулиця Старовокзальна – вулиця. Жилянська; вулиця Маршала Рибалка – парк військової частини А0222;
  • під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 2, колісна техніка): аеродром Святошин – вулиця Академіка Туполєва – вулиця Стеценка – вулиця Щербаківського – проспект Перемоги – площа Перемоги – вулиця Старовокзальна – вулиця Жилянська;
  • після тренування за маршрутом: Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вулиця Чорновола – проспект Перемоги – вулиця Академіка Туполєва – аеродром Святошин.

Крім того, 18, 20, 22-24 серпня буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів, у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів ЗСУ на бульварі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Читайте: Зброя незалежності: що покажуть на параді у Києві (ТЕСТ)

Раніше Факти ICTV писали, що нові зразки озброєння і техніки, що надійшли на баланс української армії, а також ще проходять випробування, будуть продемонстровані на військовому параді з нагоди Дня незалежності.

Фото: dreamstime.

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