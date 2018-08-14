РФ анулювала українські ліцензії на надра в Криму

У Росії набув чинності закон, згідно з яким в анексованому Криму перестають діяти українські ліцензії на користування надрами, а також вводиться новий порядок реєстрації.

За даними ТАСС, право користування ділянками надр, що розташованих у Чорному та Азовському морях, надаватимуть за рішенням уряду РФ, прийнятому за результатами аукціону.

При цьому всі українські ліцензії, видані до анексії Криму в 2014 році, вважаються недійсними.

– Тепер уряд РФ буде приймати рішення про проведення аукціонів щодо кожної ділянки надр на шельфі Азовського й Чорного морів, про визначення порядку та умов їх проведення, а також про склад і порядок роботи аукціонних комісій, – йдеться у повідомленні.

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Закон встановлює такі ж норми надання ліцензій в окупованому Криму, які вже діють по всій території РФ.