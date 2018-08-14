Росіяни Саттаров і Камалов просять Путіна обміняти їх на українця

Росіяни Саттаров і Камалов, які утримують в СІЗО Києва, написали на ім’я Володимира Путіна заяви з проханням обміняти їх на одного політв’язня українця.

Громадяни Російської Федерації Олександр Саттаров і Фарух Камалов, які утримуються у Лук’янівському СІЗО (Київ), написали на ім’я президента РФ Володимира Путіна заяви з проханням повернути їх до Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, яка їх відвідала.

– Під час сьогоднішнього моніторингового візиту до Лук’янівського СІЗО я зустрілася з Олександром Саттаровим і Фарухом Камаловим, які написали заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів, – написала Денісова в своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок увечері.

За її словами, ці листи будуть відправлені в МЗС України, щоб їх доставили в адміністрацію президента РФ дипломатичною поштою.

Денисова нагадала, що раніше таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм у Бучанській колонії (Київська обл.).

Читайте: Він живий. До Сенцова пустили правозахисницю РФ

– Україна ініціювала і вже давно подала РФ списки на обмін. 5 липня було направлено лист представнику РФ у Тристоронньої контактній групі Борису Гризлову і уповноваженому РФ з прав людини Тетяні Москальковій. Відповіді немає, – додала український омбудсмен.

Як відомо, Україна готова під час обміну на українців передати РФ 36 росіян.