PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Росіяни Саттаров і Камалов просять Путіна обміняти їх на українця/

Росіяни Саттаров і Камалов просять Путіна обміняти їх на українця

Росіяни Саттаров і Камалов, які утримують в СІЗО Києва, написали на ім’я Володимира Путіна заяви з проханням обміняти їх на одного політв’язня українця.

Громадяни Російської Федерації Олександр Саттаров і Фарух Камалов, які утримуються у Лук’янівському СІЗО (Київ), написали на ім’я президента РФ Володимира Путіна заяви з проханням повернути їх до Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, яка їх відвідала.

– Під час сьогоднішнього моніторингового візиту до Лук’янівського СІЗО я зустрілася з Олександром Саттаровим і Фарухом Камаловим, які написали заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів, – написала Денісова в своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок увечері.

За її словами, ці листи будуть відправлені в МЗС України, щоб їх доставили в адміністрацію президента РФ дипломатичною поштою.

Денисова нагадала, що раніше таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм у Бучанській колонії (Київська обл.).

Читайте: Він живий. До Сенцова пустили правозахисницю РФ

– Україна ініціювала і вже давно подала РФ списки на обмін. 5 липня було направлено лист представнику РФ у Тристоронньої контактній групі Борису Гризлову і уповноваженому РФ з прав людини Тетяні Москальковій. Відповіді немає, – додала український омбудсмен.

Як відомо, Україна готова під час обміну на українців передати РФ 36 росіян.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Геращенко розкрила сценарій Кремля щодо обміну полонених
Олег Сенцов
Він живий. До Сенцова пустили правозахисницю РФ
Олег Сенцов
Сенцова не відпустять, а інших політв’язнів можуть обміняти – Полозов
Політв’язні у РФ: Україна направила позов до ЄСПЛ
Олег Сенцов
Недопуск священика до Сенцова – в РФ назвали причину
В'язниця
Російський терорист просить Путіна про обмін на українського політв’язня
Олександр Костенко
Кримчанина Костенка випустили з російської колонії
Олег Сенцов
До Сенцова не пустили священика з листом із України
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка