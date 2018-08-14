Сагайдак: Об’єкт на розкопках під Поштовою неможливо законсервувати

Директор ДП Центр археології Києва Михайло Сагайдак вважає консервацію знайдених на Поштовій площі артефактів безпосередньо на місці розкопок неможливою.

Директор державного підприємства Центр археології Києва Михайло Сагайдак підтримав позицію Київської міської державної адміністрації в тому, що консервація знайдених на Поштовій площі артефактів безпосередньо на місці розкопок неможлива.

Про це він заявив у вівторок, 14 серпня, під час прес-конференції в приміщенні Інституту археології Національної академії наук України.

– Я ніколи не говорив, що об’єкт на Поштовій площі потрібно консервувати. Консервація там, на місці, неможлива. Якщо ми поставимо просто зруби, без стратиграфії (наочної демонстрації взаєморозташування культурних шарів. – Ред.), і не розповімо про кожен знайдений історичний шар, то люди нічого не зрозуміють, – зазначив археолог.

За його словами, в Україні немає технології консервації артефактів, тому потрібно залучити міжнародних експертів, які допоможуть нам зберегти знайдене.

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– Я ж не консерватор. Я можу тільки контролювати роботу консерваторів. Створення Центру консервації – це хороша ідея Київської адміністрації, яку я підтримую. Вважаю, що над цим об’єктом повинні працювати провідні світові фахівці, тому я підтримую пропозицію дати експедиції статус міжнародної. І я співпрацюватиму з зарубіжними археологами, – заявив Сагайдак.

Нагадаємо, що Інститут археології НАН України раніше у відкритому листі роз’яснив ситуацію з розкопками на Поштовій площі. Також 14 серпня Інститут археології України оголосив про те, що підписав договір із забудовником Поштової площі на продовження археологічних розкопок.

Фото: delo.ua