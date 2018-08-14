Сенцова не відпустять, а інших політв’язнів можуть обміняти – Полозов

Олега Сенцова навряд чи випустять з російської в’язниці, проте залишається можливість звільнити інших українських в’язнів Кремля. Це відбудеться за однієї умови.

Про це розповів в інтерв’ю Фактам відомий російський адвокат і правозахисник Микола Полозов, який займається захистом кримських політв’язнів.

За словами Полозова, політв’язнів можуть обміняти лише за однієї умови. Путін веде зовнішньополітичні угоди з Заходом. Не з Україною.

І якщо в рамках цих угод йому буде вигідно віддати людей, він їх віддасть. Поки не віддає, значить жодних умов, які влаштовують його, ніхто не пропонує.

– Проблема пасивної позиції Заходу – насамперед геополітична. Українська держава не має належної можливості впливати на своїх партнерів, щоб вони могли тиснути на Путіна.

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Бізнес-інтереси Німеччини вище розмов про права людини, США знаходяться в амбівалентному стані. Все складно. І цей хаос Путіна цілком влаштовує. Йому навіть не треба, щоб з ним дружили. Йому важливо, щоб сварилися між собою.

Тому боюся, що ситуація з політв’язнями найближчим часом буде погіршуватися. Режим потребує нових жертв. Цю машину треба постійно годувати, – сказав адвокат.

На питання, чи відпустять Олега Сенцова, Микола Полозов відповів:

– Боюся, що ні. Потужний тиск, який чинив весь світ протягом травня-липня, не привів до результату. Може бути повторення долі Анатолія Марченка (4 серпня 1986 року Марченко оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політв’язнів у СРСР. Голодував 117 днів. Через кілька днів після виходу з голодування помер. Реакція на його смерть на Заході підштовхнула Горбачова почати процес звільнення політв’язнів. – Ред.). Історія має властивість повторюватися…

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Фото: УНІАН