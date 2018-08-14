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У Києві підвищився рівень забруднення повітря – райони

14 серпня в Києві зафіксовано підвищення рівня забруднення повітря діоксидом азоту і формальдегідом.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 13-14 серпня, рівень забруднення діоксидом азоту в Києві досяг 5 середньодобових гранично допустимих концентрацій, в районах Бессарабської площі, Деміївської площі, вулиці Довженка та проспекту Перемоги.

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Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 – 7,7 середньодобових гранично допустимих концентрацій, в районах вулиці Попудренка, вулиці Довженка, вулиці Каунаської, Оболонського проспекту, проспекту Перемоги, бульвару Лесі Українки, а також Бессарабської і Деміївської площ.

Метеорологічні умови, що сприяють забрудненню повітря, збережуться в Києві до 16 серпня.

Нагадаємо, 3 серпня в місцях скупчення транспорту в Києві фахівці зафіксували значне перевищення рівня забруднюючих речовин, яке пов’язане з аномальною спекою.

Фото: dreamstime.

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